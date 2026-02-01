Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido un niño de 4 años tras caer desde un segundo piso en Álava

Fuentes del Departamento vasco de Seguridad apuntan a que la caída del menor ha sido accidental

Un agente de la ertzaintza en una imagen de archivo.

Un agente de la ertzaintza en una imagen de archivo. / EP

EFE

Vitoria

Un niño de 4 años ha resultado herido este domingo tras caer de un segundo piso de un edificio en la localidadad alavesa de Oion.

Fuentes del Departamento vasco de Seguridad han informado a EFE de que el pequeño ha sido trasladado al hospital vizcaíno de Cruces en un helicóptero de Osakidetza. Las mismas fuentes han señalado que todo apunta a que la caída del menor ha sido accidental.

El suceso se ha producido pasadas las 13:30 horas en un edificio ubicado en la calle Virgen Blanca de la localidad alavesa.

