Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Concurso de MurgasOcio Gran CanariaAtasco en la GC-1UD Las PalmasHonores y distinciones 2026
instagramlinkedin

En Sarria

Muere un hombre al caer con su coche al río en Lugo

El suceso se produjo en torno a las 16.00 horas en la localidad lucense por causas que todavía se desconocen

Muere un hombre al caer con su coche al río en Sarria.

Muere un hombre al caer con su coche al río en Sarria. / ECG

Redacción

Santiago

Un hombre ha perdido la vida en la tarde de este viernes tras precipitarse con su vehículo y caer al río en el concello de Sarria (Lugo). Por causas que todavía se desconocen, el fallecido, que conducía el coche y era el único ocupante del mismo, cayó desde la rúa do Peregrino hasta el arroyo que atraviesa la localidad.

Según los primeros indicios, al tratar de maniobrar, perdió el control del vehículo y se precipitó desde el puente que cruza el río Sarria, a una altura de unos 4 metros, tras romper la balaustrada del paseo del malecón sarriano. Tal y como indica el 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 16.00 horas de este viernes. Varios particulares dieron la voz de alarma.

Noticias relacionadas

Hasta el punto se desplazaron los Bomberos que se encargaron de rescatar el cuerpo de la persona. En el operativo también participaron la Guardia Civil, Policía Local y los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
  2. Una menor resulta herida crítica tras ser atropellada por una guagua en Las Palmas de Gran Canaria
  3. Luz verde a la construcción de 824 viviendas y un colegio en Arinaga
  4. Muere la modelo canaria Cristina Pérez Galcenco a los 21 años
  5. La construcción de la carretera de Agaete-La Aldea busca medio centenar de obreros más
  6. Multado por llevar la baliza V16, pero no contar con este recibo: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios
  7. Dany Ramos, de Gran Canaria a Hollywood: el canario que pone el cuerpo en las grandes películas de acción
  8. El Tribunal Supremo lo hace oficial: los trabajadores podrán recuperar los días festivos si caen un sábado con días libres extras en el calendario laboral de Canarias

Rescatan a animales desasistidos tras el desalojo de Dúdar, Granada

Las Palmas-Burgos: Trata de arrancarlo, Jesé...trata de arrancar el Ferrari de la UD por Dios

Las Palmas-Burgos: Trata de arrancarlo, Jesé...trata de arrancar el Ferrari de la UD por Dios

Los ‘boomers’ no se cansan y rozan la tasa de actividad de los más jóvenes

Los ‘boomers’ no se cansan y rozan la tasa de actividad de los más jóvenes

Sorteo Bonoloto del viernes 6 de febrero de 2026

Sorteo Bonoloto del viernes 6 de febrero de 2026

Sarah Lómore, candidata a Reina del Carnaval

Sarah Lómore, candidata a Reina del Carnaval

Sarah Lómore, candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

La Banda de Música de Moya protagonizará un cupón de la ONCE por su 125 aniversario

La Banda de Música de Moya protagonizará un cupón de la ONCE por su 125 aniversario

Los temporales agrietan el paseo de Las Canteras a la espera de una reparación

Los temporales agrietan el paseo de Las Canteras a la espera de una reparación
Tracking Pixel Contents