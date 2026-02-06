En Sarria
Muere un hombre al caer con su coche al río en Lugo
El suceso se produjo en torno a las 16.00 horas en la localidad lucense por causas que todavía se desconocen
Redacción
Un hombre ha perdido la vida en la tarde de este viernes tras precipitarse con su vehículo y caer al río en el concello de Sarria (Lugo). Por causas que todavía se desconocen, el fallecido, que conducía el coche y era el único ocupante del mismo, cayó desde la rúa do Peregrino hasta el arroyo que atraviesa la localidad.
Según los primeros indicios, al tratar de maniobrar, perdió el control del vehículo y se precipitó desde el puente que cruza el río Sarria, a una altura de unos 4 metros, tras romper la balaustrada del paseo del malecón sarriano. Tal y como indica el 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 16.00 horas de este viernes. Varios particulares dieron la voz de alarma.
Hasta el punto se desplazaron los Bomberos que se encargaron de rescatar el cuerpo de la persona. En el operativo también participaron la Guardia Civil, Policía Local y los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.
- Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
- Una menor resulta herida crítica tras ser atropellada por una guagua en Las Palmas de Gran Canaria
- Luz verde a la construcción de 824 viviendas y un colegio en Arinaga
- Muere la modelo canaria Cristina Pérez Galcenco a los 21 años
- La construcción de la carretera de Agaete-La Aldea busca medio centenar de obreros más
- Multado por llevar la baliza V16, pero no contar con este recibo: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios
- Dany Ramos, de Gran Canaria a Hollywood: el canario que pone el cuerpo en las grandes películas de acción
- El Tribunal Supremo lo hace oficial: los trabajadores podrán recuperar los días festivos si caen un sábado con días libres extras en el calendario laboral de Canarias