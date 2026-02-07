Rescatan a una senderista en los Altos de Temisas tras sufrir una caída
La mujer, de 64 años, fue evacuada en helicóptero ante la dificultad para acceder al terreno y fue trasladada a un centro sanitario
La Provincia
Una mujer de 64 años fue rescatada este sábado en el barranco de Las Pilas, en los Altos de Temisas, tras sufrir una caída al mismo nivel que le provocó impotencia funcional en el miembro inferior a raíz de un traumatismo en el tobillo.
El aviso fue recibido por los servicios de emergencia, que activaron a Protección Civil y a la Policía Local de Agüimes, así como al Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y al Grupo de Emergencias y Salvamento (GES).
Debido a las características del terreno y a la dificultad de acceso a pie, se optó por realizar el rescate por vía aérea, mediante el helicóptero Mike India 41 del GES. La afectada fue trasladada a la helisuperficie de El Berriel, donde esperaba una ambulancia de soporte vital básico (SVB) del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que la trasladó a un centro sanitario para recibir atención médica. El operativo se desarrolló con normalidad y sin incidencias durante el rescate.
