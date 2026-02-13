Tribunales
La causa por un incendio con dos fallecidos en Cáceres pasa al Juzgado de Violencia sobre la Mujer al sospecharse violencia de género
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres asumirá la investigación del incendio en Navalmoral de la Mata, donde fallecieron una mujer y su pareja
Eduardo Villanueva
La causa abierta por el incendio registrado el pasado 4 de diciembre en una vivienda de Navalmoral de la Mata, en el que fallecieron una mujer y su pareja sentimental, ha sido remitida al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres tras la inhibición acordada por el órgano judicial que venía instruyendo las diligencias.
Inhibición
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), la titular de la plaza 2 de la Sección de Instancia e Instrucción del Tribunal de Instancia de Navalmoral de la Mata ha dictado un auto de inhibición a favor del juzgado especializado al apreciar que los hechos podrían encuadrarse, sin perjuicio de ulterior calificación jurídica, en el ámbito de la violencia contra la mujer.
El incendio se produjo el 4 de diciembre del pasado año en el domicilio en el que convivía la pareja. Ambos fueron trasladados a un centro hospitalario tras el siniestro, donde finalmente fallecieron a consecuencia de las lesiones sufridas.
El juzgado de Navalmoral mantenía abiertas diligencias desde el momento de los hechos. El auto de inhibición, que ha tenido entrada este viernes 13 de febrero en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres, fundamenta el cambio de órgano instructor en la posible concurrencia de delitos comprendidos en la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
En la resolución se recoge que los hechos podrían constituir, en su caso, un supuesto de violencia contra la mujer, atendiendo a la relación afectiva existente o que hubiera existido entre la víctima y el denunciado, así como a la eventual existencia de un delito de lesiones.
A partir de ahora será el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres el competente para continuar con la instrucción de la causa y determinar, tras la práctica de las diligencias oportunas, la calificación jurídica definitiva de los hechos.
- Las Palmas de Gran Canaria negocia el desalojo de dos locales en la plaza de la Música
- Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
- Adiós al negocio de Pepe Julio, la última tienda de 'aceite y vinagre' que resistía en Firgas
- Una inmobiliaria de Las Palmas de Gran Canaria acusa a su abogado de falsear un acuerdo que le llevó a la quiebra
- Canarias encara su primer gran fin de semana de Carnaval: regresa la calima y la Aemet activa el aviso por fuertes vientos y oleaje
- El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: lluvía, viento y bajada de temperaturas
- Las Palmas de Gran Canaria organiza por primera vez un Carnaval infantil y otro senior
- El Gobierno de Canarias lo hace oficial: cambia la ley para que los negligentes paguen los rescates