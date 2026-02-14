Soutomaior
Muere un hombre al caerle encima un árbol que talaba en Pontevedra
Un hombre perdió la vida en Soutomaior tras ser alcanzado por un árbol que estaba talando con una grúa, según informaron los servicios de emergencia
R. V.
Vigo
Un hombre ha fallecido en la mañana de este sábado al caerle encima un árbol que talaba en una finca del municipio pontevedrés de Soutomaior.
Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el hombre utilizaba una grúa para dirigir la caída del árbol que cortaba, pero aún así este acabó cayéndole encima.
Fueron los servicios de Urxencias Sanitarias los que dieron el aviso sobre las 9,50 horas, y al punto también se desplazó la Guardia Civil, Protección Civil de la Mancomunidad Oitavén Tea, así como Protección Civil de Redondela.
