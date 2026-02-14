Molina de Segura
Rescatan el cadáver de un hombre que había caído al río en Murcia
El fallecido es un varón de 63 años
EFE
Servicios de emergencia han rescatado la madrugada de este sábado el cadáver de un hombre que había caído al río Segura en la localidad de Molina de Segura, ha informado el 112.
Las fuerzas de seguridad se movilizaron tras recibir el Centro de Coordinación de Emergencias 112 una llamada en la que se indicaba que un hombre había caído al río a la altura del Parque de la Hoya, frente a Museo Mudem.
Hasta el lugar se han desplazado inmediatamente unidades de Policía Local de Molina de Segura, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y Guardia Civil.
Las dotaciones han llevado a cabo la búsqueda en ambas márgenes del río, una tarea que ha estado dificultada por la crecida del caudal en las últimas horas.
También se ha avisado a la Policía Local de Alguazas, Las Torres de Cotillas, Alcantarilla y Murcia, que han preparado unidades para su movilización, incluidos bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia.
Como resultado del rastreo, a las 5:37 horas, el Consorcio de Bomberos ha informado de la localización del cuerpo sin vida del hombre, de 63 años, han indicado las fuentes, que no han precisado más detalles sobre las circunstancias del suceso.
- El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: lluvía, viento y bajada de temperaturas
- La Autoridad Portuaria de Las Palmas expulsa 28 embarcaciones del Muelle Deportivo desde el año pasado
- La Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en directo
- El CD Mirandés - UD Las Palmas se podrá ver en Canarias: fecha, horario y dónde seguir el encuentro por TV y en streaming
- Canarias encara su primer gran fin de semana de Carnaval: regresa la calima y la Aemet activa el aviso por fuertes vientos y oleaje
- Las Palmas de Gran Canaria negocia el desalojo de dos locales en la plaza de la Música
- Un caso de superación: la historia detrás de esta perfumería de Las Palmas de Gran Canaria
- Malestar de los funcionarios con el Gobierno por bloquear sus derechos