Suceso
Fallece una mujer de 67 años en el incendio de una vivienda en Olivenza (Badajoz)
Familiares y amigos se encuentran en el exterior del bloque de pisos consternados por el terrible suceso
Trágico suceso en la localidad pacense de Olivenza. Una mujer de 67 años ha fallecido este lunes por la mañana en el incendio de su vivienda, según han confirmado este diario fuentes del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz. El fuego se ha originado en un inmueble del número 2 de la calle Los Naranjos.
Tras recibir el aviso por el incendio, se ha movilizado a los servicios médicos, bomberos del Cpei de Olivenza y a la Guardia Civil. Al llegar a la vivienda, han intentado reanimar a la víctima, pero desafortunadamente no han podido hacer ya nada por salvar su vida.
Familiares y amigos se encuentran en estos momentos en el exterior del bloque de pisos consternados por el terrible suceso.
La Policía Judicial de la Guardia Civil de Badajoz se ha hecho cargo de la investigación y se está pendiente de que el forense proceda al levantamiento del cadáver, que será trasladado al instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia.
Por ahora, no han trascendido las causas del incendio.
(Habrá ampliación)
- Hacienda lo hace oficial: la Declaración de la Renta cambiará para siempre en 2026 para todos los contribuyentes canarios
- La Casa de las Semillas cambia de propietario e impulsa su esencia verde en Las Palmas de Gran Canaria
- La Lotería Nacional toca en Carrizal: un décimo deja 130.000 euros en Ingenio
- 20 años del primer descubrimiento en Gran Canaria
- Estos son algunos de los disfraces más originales de la primera salida del Carnaval de Día
- Vecinos de Siete Puertas arreglan el acceso a sus viviendas ante el 'abandono municipal
- De albañil en Telde a mostrar sus pinturas y esculturas en Francia y Burkina Faso: así es la metamorfosis artística de Garfa
- El enfado de la afición de la UD Las Palmas en Anduva: 2.200 kilómetros y un viaje de mil euros para ver el partido en un bar