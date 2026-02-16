En Leioa
Un herido tras explosionar su móvil cuando viajaba en el metro en Bizkaia
La explosión del teléfono ha originado humo y, según recoge el protocolo del metro, se ha procedido al desalojo de ese tren
EFE
Un hombre ha resultado herido tras explosionar su teléfono cuando viajaba en un vagón de metro, a la altura de la estación de Leioa (Bizkaia).
El incidente se ha registrado pasadas las 08:30 horas de este lunes y el personal de Metro Bilbao ha atendido inicialmente al pasajero afectado y ha alertado a los servicios de emergencia, según han explicado fuentes de ese servicio ferroviario.
Una ambulancia ha acudido al lugar para atender al propietario del móvil que ha sufrido la pequeña deflagración, ha explicado el departamento vasco de Seguridad
La explosión del móvil ha originado humo y, según recoge el protocolo del metro, se ha procedido al desalojo de ese tren. El resto del servicio ha seguido funcionando con normalidad.
- Hacienda lo hace oficial: la Declaración de la Renta cambiará para siempre en 2026 para todos los contribuyentes canarios
- La Casa de las Semillas cambia de propietario e impulsa su esencia verde en Las Palmas de Gran Canaria
- La Lotería Nacional toca en Carrizal: un décimo deja 130.000 euros en Ingenio
- 20 años del primer descubrimiento en Gran Canaria
- Estos son algunos de los disfraces más originales de la primera salida del Carnaval de Día
- Vecinos de Siete Puertas arreglan el acceso a sus viviendas ante el 'abandono municipal
- De albañil en Telde a mostrar sus pinturas y esculturas en Francia y Burkina Faso: así es la metamorfosis artística de Garfa
- Miyashiro y la ruina de los fichajes invernales en la UD Las Palmas