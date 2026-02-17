Intentó matar a su cuñado con una motosierra y le cortó la yugular: "Todo es por las tierras de una herencia"

Amenazó dos veces con atacar a su cuñado y a su familia con una motosierra. Un juzgado de Oviedo lo condenó por ello y le impuso una orden de alejamiento, que el hombre no tardó en incumplir. La tarde del 24 de agosto de 2024, Manuel S.F, un ganadero del concejo de Peñamellera Alta, cogió una motosierra que guardaba en su garaje e intentó matar con ella al marido de su hermana cortándole el cuello, según la acusación de la fiscalía.

Este miércoles empieza en la Audiencia Provincial de Asturias el juicio contra el hombre, que está en prisión provisional. Su cuñado pide para él doce años de cárcel, mientras que el Ministerio Público solicita 8 años de prisión, por un delito de homicidio en grado de tentativa.

La tarde de los hechos el acusado atacó a su cuñado, de 61 años, en un camino de uso agrario, llamado 'Valverín', apartado del núcleo urbano, situado en la parroquia asturiana de Alles. Manuel se dirigió hasta allí en su coche, con una motosierra en el maletero, "con ánimo claro de acabar con la vida" de José Antonio C.S., según la fiscal. Un vecino vio a Manuel metiendo la motosierra en su coche. Antes, se aseguró de que funcionaba, según consta en la documentacion del caso, a la que ha accedido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.

A punto de morir desangrado

Luego, el hombre "condujo a toda velocidad hasta el camino agrario donde estaba su cuñado. Lo encontró dentro de su coche", detalla la fiscal. El acusado "se bajó rápidamente del coche, cogió la motosierra, encendida, la tomó en alto y asestó a la víctima un corte vertical de arriba hacia abajo que le alcanzó la zona derecha del cuello, el tórax y la extremidad superior derecha". De hecho, José Antonio sufrió graves lesiones en la vena yugular y el esternocleidomastoideo y estuvo a punto de morir desangrado.

El presunto agresor llevaba "dos o tres años" protagonizando peleas y discusiones con su hermana, su cuñado y su propia madre, de acuerdo con el sumario. Según reconoce él mismo en su escrito de defensa, los problemas empezaron tras morir el padre del acusado, cuando se generó una disputa con la herencia familiar. Manuel acusaba desde entonces a varios familiares, incluyendo a su madre anciana, de querer quedarse con "unas tierras y una casa", que eran propiedad del fallecido.

A todo gas

En el pueblo, su mala relación con su familia era un secreto a voces. Hasta que el 24 de agosto de 2024, sobre las ocho de la tarde, pasó lo que, según varios vecinos, "todo el mundo sabía que iba a pasar".

"Yo estaba en la finca de mi suegra, encerrando a dos vacas, ya me marchaba en mi coche cuando vi como en sentido contrario y a todo gas, a una velocidad descontrolada, se acercó el coche de mi cuñado. Pensé que se iba a estrellar de frente contra mí, pero frenó y me cortó el paso, se bajó de la furgoneta y sacó del maletero una motosierra que ya estaba arrancada", declaró la víctima.

El hombre intentó escapar de su cuñado: "Me bajé del coche para huir en sentido contrario, pero entonces él me alcanzó y atacó con la motosierra, gritando: 'te voy a trocear'". Entonces, "intenté coger mi teléfono para pedir ayuda, pero no lo llevaba encima. Me salía muchísima sangre del cuello y el pecho, asi que corrí y logré llegar a un bar que está a 200 metros". Gracias a la rápida intervención de varios amigos, la víctima logró salvarse.

Spray de pintura roja

Once horas estuvo la Guardia Civil buscando a su cuñado, que pasó toda la noche escondido. Finalmente fue arrestado a la mañana siguiente. Cuando los agentes lo encontraron, cerca de su casa, el acusado tenía algunos rasguños en la cara, cerca de un ojo. También, las manos manchadas de pintura roja. Sin esperar a que los guardias civiles le preguntaran, él les explicó que la noche anterior había tenido "un incidente" con su cuñado, pero aseguró que él solo se había defendido después de que el marido de su hermana lo atacara con un "spray de pintura roja y una palanqueta de obra".

El acusado, custodiado por la Guardia Civil. / J.Q. / LNE

La fiscal no lo cree. Al igual que la víctima, considera que "estaba todo premeditado. Manuel sabía que yo estaba en la finca, porque me vigilaba. Buscó el momento para cerrarme el paso, el camino es estrecho, quería que no pudiera escapar ni defenderme".

Otras amenazas

José Antonio cree que salvó la vida de milagro y que el suceso se podía haber evitado: "mi cuñado ya tenía una orden de alejamiento que le impedía acercarse a mí y a mi mujer por atacarnos once meses antes. El 24 de septiembre de 2023, nos amenazó tambien con una motosierra". Este medio ha podido comprobar que, en julio de 2024, solo un mes antes del ataque, el juzgado de lo penal número 4 de Oviedo condenó a Manuel como autor de dos delitos de amenazas graves contra su hermana y su cuñado.

Tras ese episodio, el acusado amenazó a su cuñado una vez más: "El dia de nochevieja sacó la motosierra otra vez y amenazó y amedrentó con ella a la familia. Ese día grabé todo en vídeo y lo entregué en el juzgado de Llanes".

Noticias relacionadas

Un vecino contó a la Guardia Civil que "Manuel era una persona desequilibrada, un vecino conflictivo". Añadió que "desde hace dos o tres años, los problemas con él son constantes. Siempre está dando gritos y con malos modos. Pero su animadversión por su cuñado ya es otra cosa, los encontronazos con su cuñado han sido constantes. Tiene fijación por él". Otro vecino declaró que "estaba claro que quería matarlo, ya había amenazado muchas veces con hacerlo". La última vez casi lo consigue.