Investigación
Muere una niña de 6 años tras precipitarse desde un piso en Salamanca
Los sanitarios han tratado de reanimar a la pequeña durante algo más de media hora, pero finalmente no han podido salvar su vida
EFE
Una niña de 6 años ha muerto este martes tras precipitarse desde una vivienda ubicada en un bloque de Salamanca por causas que investiga la Policía Nacional, han informado a EFE fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 y testigos presenciales.
Una llamada ha alertado poco antes de las ocho de la tarde de que una niña se había precipitado desde la ventana de una vivienda a la céntrica calle Valencia de la capital salmantina.
Para atender a la menor se han desplazado al lugar efectivos de Emergencias Sanitarias y un equipo médico del cercano Punto de Atención Continuada de San Juan y una UVI Móvil, quienes han tratado de reanimar a la pequeña durante algo más de media hora, pero finalmente no han podido salvar la vida a la niña. También han atendido a la madre de la menor, visiblemente afectada y nerviosa por lo ocurrido.
La Policía Local ha acordonado la zona para permitir las labores de reanimación y para cortar la circulación de la calle, mientras que los agentes de la Policía Nacional tratan de conocer las circunstancias en que se ha producido este suceso.
- Hacienda cambia para siempre la Declaración de la Renta: fechas y claves importentes para los contribuyentes canarios en 2026
- El Estatuto de los Trabajadores lo hace oficial: los canarios que trabajen mañana, Martes de Carnaval, y no disfruten del festivo tendrán esta recompensa de su empresa
- Apuñalado un hombre en un ajuste de cuentas en Las Palmas de Gran Canaria
- Guardia Civil y DGT avisan: la baliza V16 y los documentos que debes llevar en el coche para evitar multas en 2026
- Dramático rescate en Telde: un matrimonio y su bebé, acorralados por sus propios perros en una finca
- El enfado de la afición de la UD Las Palmas en Anduva: 2.200 kilómetros y un viaje de mil euros para ver el partido en un bar
- La Casa de las Semillas cambia de propietario e impulsa su esencia verde en Las Palmas de Gran Canaria
- Jesé, el salvavidas de la UD Las Palmas por 60.000 euros: cinco goles, ADN galáctico y ya no es sustituido en el 64