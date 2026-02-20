Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Gala Drag Queen 2026Asesinato en TenerifeReina Sofía en Gran CanariaCementerios Las PalmasAiram La PalmaAntonio OrtegaAtraco en Gran Canaria
instagramlinkedin

Investigación

Muere en Valladolid un joven apuñalado por un menor de 13 años

La Policía Nacional también investiga a una menor de edad y a una mujer adulta que se encontraban en el lugar de los hechos

Una imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional.

Una imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional. / EP

EFE

Valladolid

Un joven ha fallecido este viernes en Valladolid tras resultar apuñalado supuestamente por un menor, de 13 años, ha explicado a EFE el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales.

La agresión ha tenido lugar en torno a las 14:30 horas en la calle Democracia de la capital vallisoletana, tras lo que la Policía ha puesto a disposición de la Fiscalía al menor de edad que, según los primeros indicios, es el supuesto autor del acuchillamiento.

Noticias relacionadas

La Policía Nacional también investiga a una joven, igualmente menor de edad, y a una mujer adulta, que al parecer se encontraban en el lugar de los hechos cuando ocurrieron.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Indignación en el sector cultural por el gasto en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: 'Existe una desconexión evidente
  2. “Mantengan la esperanza y la confianza”: el mensaje de la madre de Airam marca la búsqueda en La Palma
  3. Cabreo en un restaurante de Las Palmas de Gran Canaria por un simpa
  4. Ni a los Indianos ni a un crucero: la Justicia investiga a la dueña de la agencia de San Fernando que dejó sin viajes a sus clientes
  5. Multado con 200 euros por esta práctica tan habitual al dejar a los niños en el colegio: la Guardia Civil sanciona a los conductores canarios
  6. El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria cierra el puente con 4.500 kilos de basura y sin incidencias
  7. El viento y la calima regresan este jueves a Canarias, según pronostica la Aemet
  8. Detenida la dueña de la agencia del sur de Gran Canaria que dejó sin viajes a los Indianos a decenas de personas

Trump sopesa un ataque limitado contra Irán y refuerza el despliegue militar

Trump sopesa un ataque limitado contra Irán y refuerza el despliegue militar

El Cabildo de Lanzarote destina casi 4 millones al mantenimiento de los márgenes de las carreteras insulares

El Cabildo de Lanzarote destina casi 4 millones al mantenimiento de los márgenes de las carreteras insulares

El Carnaval de Arucas 2026 ya tiene sus seis murgas finalistas

El Carnaval de Arucas 2026 ya tiene sus seis murgas finalistas

El dermatólogo Íñigo Navarro, del Hospital Molina Orosa, asume la presidencia internacional para el control de la sarna

El dermatólogo Íñigo Navarro, del Hospital Molina Orosa, asume la presidencia internacional para el control de la sarna

Acuerdo para retirar los soportes publicitarios que incumplan la normativa en el Aeropuerto de Lanzarote

Programa del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: elección de la reina, Gala Drag, conciertos y cabalgatas

Programa del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: elección de la reina, Gala Drag, conciertos y cabalgatas
Tracking Pixel Contents