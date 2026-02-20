Investigación
Muere en Valladolid un joven apuñalado por un menor de 13 años
La Policía Nacional también investiga a una menor de edad y a una mujer adulta que se encontraban en el lugar de los hechos
EFE
Valladolid
Un joven ha fallecido este viernes en Valladolid tras resultar apuñalado supuestamente por un menor, de 13 años, ha explicado a EFE el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales.
La agresión ha tenido lugar en torno a las 14:30 horas en la calle Democracia de la capital vallisoletana, tras lo que la Policía ha puesto a disposición de la Fiscalía al menor de edad que, según los primeros indicios, es el supuesto autor del acuchillamiento.
La Policía Nacional también investiga a una joven, igualmente menor de edad, y a una mujer adulta, que al parecer se encontraban en el lugar de los hechos cuando ocurrieron.
