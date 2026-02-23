Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Renuncia interventora Las PalmasRenuncia de la interventoraUD Las PalmasTiempo en CanariasViviendas en alquilerDreamland paga al 'Granca'
instagramlinkedin

Guardia Civil

Dos detenidos con cocaína y una pistola en Villafranca de los Barros (Badajoz)

Fueron interceptados tras ser captados por un radar en la A-66 circulando en un vehículo a una velocidad muy superior a la permitida

Un vehículo de la Guardia Civil.

Un vehículo de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La Guardia Civil ha detenido a dos ciudadanos portugueses tras intervenirles cocaína, una pistola y 13.000 euros en metálico. Ambos están investigados como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

La intervención, según han explicado fuentes de la comandancia, tuvo lugar el pasado miércoles, cuando agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil que formaban parte de dispositivos de servicios para el control de velocidad en la autovía A-66, dentro del término municipal pacense de Villafranca de los Barros, captaron con el cinemómetro a un turismo que circulaba a velocidad muy superior a la permitida para la vía.

Ante las sospechas de que pudieran ocultar algún objeto procedencia ilícita, se llevó a cabo el registro de sus pertenencias y del vehículo. Bajo el asiento del copiloto se intervino un neceser que contenía en su interior 1,10 gramos de cocaína, 64 bolsas individuales, una báscula de precisión, una pistola y dos cartuchos.

Junto al neceser también hallaron 12.844 euros, supuestamente obtenidos del tráfico de drogas.

Noticias relacionadas

Ambos fueron detenidos y trasladados a dependencias oficiales, tras lo que el caso ha pasado a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
  2. Hacienda a un propietario por tener una casa y no pagar este impuesto: los ayuntamientos canarios pueden aplicarte un recargo y embargarte el sueldo si decides pasar de él
  3. El general Ricardo Esteban se despide del mando de la Brigada Canarias XVI
  4. La Tacones se proclama ganadora de la Gala Drag Queen 2026 con un número flamenco
  5. Martín Marrero y José Juan, tinerfeños en la UD Las Palmas; Molowny, de nuevo técnico
  6. BOMBAZO: El infantil del CB Gran Canaria somete al Barça y se cita con el Valencia en semifinales de la Minicopa
  7. Búsqueda contrarreloj de Airam en La Palma: el operativo se extiende a la cumbre y medianías
  8. Tres migrantes declaran que trabajaban jornadas completas en la finca del expresidente de la COAG Rafael Hernández

Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: última hora de todos los eventos

Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: última hora de todos los eventos

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria espera a más de 70.000 personas para ver a Marc Anthony

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria espera a más de 70.000 personas para ver a Marc Anthony

Canarias activa el proyecto de ley de Costas para blindar sus competencias ante la "cicatería" del Estado

Canarias activa el proyecto de ley de Costas para blindar sus competencias ante la "cicatería" del Estado

Confirmados 26 años de cárcel para un masajista por agredir sexualmente a tres menores en San Sebastián

Confirmados 26 años de cárcel para un masajista por agredir sexualmente a tres menores en San Sebastián

Cáritas presenta el informe de la Fundación Foessa sobre exclusión y desarrollo social en Canarias 2025

Hallan una bomba de la aviación alemana en el patio de una vivienda de Toledo

Hallan una bomba de la aviación alemana en el patio de una vivienda de Toledo

Informe de la Fundación Foessa sobre exclusión y desarrollo social

Informe de la Fundación Foessa sobre exclusión y desarrollo social

La Eurocámara vuelve a frenar las rebajas arancelarias a EEUU tras la nueva amenaza de Trump

La Eurocámara vuelve a frenar las rebajas arancelarias a EEUU tras la nueva amenaza de Trump
Tracking Pixel Contents