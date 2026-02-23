Guardia Civil
Dos detenidos con cocaína y una pistola en Villafranca de los Barros (Badajoz)
Fueron interceptados tras ser captados por un radar en la A-66 circulando en un vehículo a una velocidad muy superior a la permitida
La Guardia Civil ha detenido a dos ciudadanos portugueses tras intervenirles cocaína, una pistola y 13.000 euros en metálico. Ambos están investigados como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.
La intervención, según han explicado fuentes de la comandancia, tuvo lugar el pasado miércoles, cuando agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil que formaban parte de dispositivos de servicios para el control de velocidad en la autovía A-66, dentro del término municipal pacense de Villafranca de los Barros, captaron con el cinemómetro a un turismo que circulaba a velocidad muy superior a la permitida para la vía.
Ante las sospechas de que pudieran ocultar algún objeto procedencia ilícita, se llevó a cabo el registro de sus pertenencias y del vehículo. Bajo el asiento del copiloto se intervino un neceser que contenía en su interior 1,10 gramos de cocaína, 64 bolsas individuales, una báscula de precisión, una pistola y dos cartuchos.
Junto al neceser también hallaron 12.844 euros, supuestamente obtenidos del tráfico de drogas.
Ambos fueron detenidos y trasladados a dependencias oficiales, tras lo que el caso ha pasado a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros.
- Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
- Hacienda a un propietario por tener una casa y no pagar este impuesto: los ayuntamientos canarios pueden aplicarte un recargo y embargarte el sueldo si decides pasar de él
- El general Ricardo Esteban se despide del mando de la Brigada Canarias XVI
- La Tacones se proclama ganadora de la Gala Drag Queen 2026 con un número flamenco
- Martín Marrero y José Juan, tinerfeños en la UD Las Palmas; Molowny, de nuevo técnico
- BOMBAZO: El infantil del CB Gran Canaria somete al Barça y se cita con el Valencia en semifinales de la Minicopa
- Búsqueda contrarreloj de Airam en La Palma: el operativo se extiende a la cumbre y medianías
- Tres migrantes declaran que trabajaban jornadas completas en la finca del expresidente de la COAG Rafael Hernández