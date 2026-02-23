Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Un mes de la tragedia: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

Junts inste en que la solución al caos ferroviario es "echar a Renfe de Cataluña"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, insistió este lunes en que la solución al caos ferroviario que vivió Cataluña estas últimas semanas es "echar a Renfe de Cataluña", por lo que pidió al Gobierno de Salvador Illa que "rescinda el contrato" y "asuma la dirección" a través de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Así lo indicó Turull en declaraciones ante los medios desde la estación de Barcelona Sants, donde explicó que su partido acudió hoy a más de 70 estaciones de Rodalies de toda Cataluña para hacer una acción "de denuncia y de propuesta" para decirle a la gente "que todo este caos" que vive este servicio "tiene solución".

La "solución" para su partido pasa por "echar a Renfe de Cataluña". Pidió al Gobierno catalán que "rescinda el contrato que hay con Renfe, que asuma la dirección", y opere Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Esta propuesta que es "factible", matizó, pasa por un Ejecutivo que "lidere", que piense más en defender esta comunidad que "la supervivencia de Sánchez".