El abogado Jorge Piedrafita destapa más casos de acoso tras denunciar al exjefe de la Policía en Aragón: “Hay tres agentes que señalan a otros tres mandos”

El abogado aragonés Jorge Piedrafita, con despacho en Huesca, denuncia en declaraciones a El Periódico de Aragón que tanto su defendida como él mismo están recibiendo “presiones” tras darse a conocer la querella contra el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, líder también de la Jefatura Superior de Policía de Aragón entre mayo de 2017 y octubre de 2018, por una presunta agresión sexual a una subordinada. La causa ha sido admitida a trámite y las partes están citadas a declarar el próximo 17 de marzo en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid.

Desde que el caso salió a la luz, Piedrafita asegura que ha recibido el testimonio de otras cuatro posibles víctimas. Según explica, relatan situaciones diversas que van desde acoso laboral hasta presuntas agresiones sexuales, y que afectarían a otros mandos. “Las estamos escuchando y recopilando documentación. Cuando estén preparadas, si así lo deciden, se presentarán las correspondientes denuncias”, afirma.

Por el momento, no han trascendido nombres ni se han formalizado nuevas querellas. “En algunos casos relatan agresión sexual y en otros acoso laboral o acoso. Tres agentes han señalado a otros tres mandos de la Policía Nacional. Estoy escuchando sus testimonios y recopilando pruebas. Cuando se sientan preparadas, presentaremos las correspondientes denuncias”, añade.

El abogado aragonés reitera que están actuando con la máxima cautela hasta que estas posibles denuncias estén en manos de un juez “para evitar posibles represalias contra las denunciantes”.

El letrado reconoce la singularidad del caso por la posición que ocupaba el querellado dentro de la estructura policial. “Nos enfrentamos a alguien que ha sido uno de los máximos responsables de la Policía Nacional y que mantiene una influencia relevante. Eso genera temor”, sostiene.

También admite que él mismo está recibiendo presiones: “Nos enfrentamos a una persona poderosa y con muchos medios. Mi clienta está aterrada y bajo protección policial porque se ha valorado que existe un riesgo. Hablamos de alguien que mandaba mucho en la Policía Nacional y que, a nuestro juicio, sigue teniendo influencia, ya que la actual cúpula fue nombrada en su mayoría por él”, argumenta.

“Desde el pasado jueves, mi clienta cuenta con escolta policial las 24 horas. Está sufriendo una auténtica cacería. Se conoce su identidad y recibe un aluvión de mensajes. Lo único que le quedaba, la integridad de su domicilio y su seguridad personal, es lo que ahora le garantiza la escolta”, apunta antes de agradecer la labor de acompañamiento con su defendida de Gemma Barroso, quien ha asumido de forma interina la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional.

A pesar del pasado de José Ángel González en Aragón, de momento no consta ninguna denuncia vinculada a hechos ocurridos en la comunidad. Conforme avance el proceso, y da la relevancia del caso, no se descarta que puedan sumarse a la causa alguna denuncia más. El exDAO fue anteriormente jefe superior en Aragón.

Piedrafita asegura que la denuncia se ha preparado “con extrema discreción” desde el pasado mes de octubre. “La querella se admitió a trámite el martes 17 de febrero y, a partir de ahí, se filtró tanto su contenido como la identidad de mi clienta”, explica. Según su versión, esa exposición pública ha provocado una situación de “acoso y presión constante” contra la denunciante, lo que ha motivado que cuente con escolta policial las 24 horas tras la valoración de riesgo realizada por el Ministerio del Interior.

El letrado sostiene que su representada está siendo objeto de una “campaña de descrédito” previa a la declaración judicial. “En lugar de atacar los hechos, se ataca a la víctima. Está recibiendo mensajes, bulos y falsedades que buscan deslegitimarla”, afirma. Por ello, han solicitado al juzgado la reserva de las actuaciones para “evitar nuevas filtraciones y proteger las pruebas ya aportadas”.

La causa se tramita en un juzgado de violencia sobre la mujer en Madrid, competente tras los últimos cambios normativos. El juez ya ha requerido la entrega de las pruebas, que según el abogado fueron presentadas el viernes pasado.

Piedrafita describe el proceso que ha seguido su clienta antes de denunciar. Según relata, tras los hechos, que sitúa en el pasado mes de julio, la agente sufrió un fuerte impacto emocional. “Ha necesitado meses de tratamiento psicológico. Fue atendida en un punto violeta porque tenía miedo de que trascendiera dentro del cuerpo”, señala. Solo después de ese proceso terapéutico decidió dar el paso. “Es una persona íntegra y valiente. Ha sopesado mucho esta decisión”, añade.

El abogado reconoce la singularidad del caso por la posición que ocupaba el querellado dentro de la estructura policial. “Nos enfrentamos a alguien que ha sido uno de los máximos responsables de la Policía Nacional y que mantiene una influencia relevante. Eso genera temor”, sostiene.

Anima a las víctimas a denunciar

Piedrafita hace un llamamiento a posibles afectadas para que den el paso. Ofrece atención confidencial a través de su despacho en Huesca y señala que colabora con asociaciones que prestan apoyo jurídico gratuito a víctimas que quieran denunciar.

Noticias relacionadas

La declaración del 17 de marzo marcará el primer hito judicial relevante de una causa que, por la identidad del querellado y la gravedad de los hechos denunciados, ha generado una fuerte repercusión pública y mediática. Mientras tanto, la defensa incide en preservar la intimidad de las posibles denunciantes y en que el procedimiento se dirima exclusivamente en sede judicial.