Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Nueva DANA en CanariasVisita papa a CanariasLoteríasMinuto a minuto del tiempo en CanariasUD Las PalmasMuere Tejero
instagramlinkedin

Investigación

Detenido un hombre por violar el pasado mes de julio a una joven en Almería por orden de otra mujer

La supuesta instigadora, que ingresó en prisión en septiembre, rapó la cabeza de la víctima antes de la agresión sexual

Un coche de la Guardia Civil, en una imagen de archivo.

Un coche de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. / EP

EFE

Almería

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de violar el pasado mes de julio a una joven de Macael (Almería), una agresión sexual ordenada supuestamente por otra mujer, que además habría rapado la cabeza de la víctima.

Un tribunal de Almería ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido, según ha informado a EFE el abogado de la víctima, Francisco Torres, y han confirmado fuentes judiciales.

El abogado ha indicado que el detenido ingresó en prisión el pasado 3 de febrero, si bien tanto él como su cliente no habían tenido conocimiento hasta el martes de esta semana del arresto de este hombre, al que la joven había reconocido fotográficamente a mediados de enero.

Según las citadas fuentes, la investigación habría acreditado indicios suficientes de que el 11 de julio del año pasado el detenido habría introducido a la fuerza a la víctima en un vehículo que era conducido por una mujer conocida como la Faraona, y que trasladaron a la joven hasta el domicilio de esta última.

Una vez allí, la presunta instigadora de los hechos habría rapado la cabeza de la víctima y, tras bajarla al garaje, el ahora detenido la violó, según apuntan los investigadores.

Posteriormente, la supuesta instigadora le dijo a la víctima, que fue abandonada en un descampado de Albox (Almería), que mataría a su madre y a su abuela y quemaría su casa si contaba algo a la Guardia Civil.

Noticias relacionadas

Por estos supuestos hechos, se imputan al investigado los delitos de agresión sexual, detención ilegal, amenazas y lesiones, los mismos por los que el pasado 11 de septiembre ingresó en prisión provisional la Faraona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un diseñador y un patrocinador denuncian irregularidades en la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
  2. Ramírez compra en Madrid más parcelas para el Barrio UD Las Palmas de Almatriche
  3. El Ministerio de Trabajo confirma cuánto cobrarán los trabajadores canarios según las horas trabajadas tras la subida del SMI
  4. Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas
  5. Los canarios que viajen al Reino Unido desde pasado mañana deberán presentar este nuevo documento obligatorio en la frontera británica
  6. Caos y colas kilométricas tras un accidente de tráfico en la GC-1 dirección norte en Las Palmas
  7. Hacienda lo hace oficial: la Agencia Tributaria permite deducirte hasta 1.350 euros en la Declaración de la Renta con este seguro que tienen miles de contribuyentes canarios
  8. Los Simpson desembarcan en Las Palmas de Gran Canaria: “La isla parece una rosquilla gigante”

Aprobada por unanimidad la construcción de 210 viviendas en El Tablero

Aprobada por unanimidad la construcción de 210 viviendas en El Tablero

El Gobierno lo hace oficial: 'regala' 400 euros a los canarios nacidos en 2008 sin necesidad de cumplir requisitos para que se lo puedan gastar en estas compras

El Gobierno lo hace oficial: 'regala' 400 euros a los canarios nacidos en 2008 sin necesidad de cumplir requisitos para que se lo puedan gastar en estas compras

Resident Evil Requiem roza el cielo con una atrevida entrega de carácter dual

Resident Evil Requiem roza el cielo con una atrevida entrega de carácter dual

Un 38% de los españoles nunca se ha revisado la audición, pese a que 9 de cada 10 creen que afecta a la calidad de vida

Programa del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: horario del concierto de Marc Anthony y la cabalgata

Programa del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: horario del concierto de Marc Anthony y la cabalgata
Tracking Pixel Contents