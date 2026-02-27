La madre de Airam agradece el dispositivo de búsqueda y pide “calma y confianza”

Mercedes Afonso, madre de Airam, el joven con autismo y altas capacidades desaparecido en La Palma desde hace más de una semana, ha querido agradecer públicamente la labor del dispositivo de búsqueda y lanzar un mensaje de serenidad ante la repercusión del caso.

En un mensaje difundido en redes sociales, ha pedido “calma” ante el “ruido” que se está generando en torno a la desaparición. “Hay demasiado ruido, hay que aquietar la mente, respirar y escuchar el corazón hasta que todas las pistas, que son muchas, se comprueben y se constaten”, ha escrito, insistiendo en trasladar “confianza y esperanza”.

La madre ha recordado también el complicado proceso de salud que vivió su hijo durante la infancia y adolescencia. Airam sufrió síndrome de PANDAS entre los 9 y los 14 años, una enfermedad poco conocida en aquel momento en España, cuyo síntoma más severo fue un trastorno obsesivo compulsivo relacionado con la limpieza y la contaminación, que se prolongó hasta los 17 años.

“Esta familia ha vivido en el infierno durante mucho tiempo, convirtiéndonos todos en supervivientes”, relata en su mensaje.

Mercedes Afonso ha destacado igualmente el “apoyo y el amor” que están recibiendo, así como el trabajo exhaustivo que está realizando la Guardia Civil, que continúa investigando todas las pistas tras el hallazgo de su maleta y una prenda de vestir. “Hace falta tiempo para poder comprobarlas todas”, señala.

En su mensaje concluye con unas palabras dirigidas a su hijo: “Confío en los procesos de la vida, confío en ti, Airam, y te amo profundamente, hijo mío”.