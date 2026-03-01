Fuengirola
Detenido un hombre por intentar raptar a una menor en un mercadillo de Málaga
El suceso ha ocurrido en la calle Méndez Núñez de esta ciudad costasoleña a mediodía
Redacción
Málaga
Un hombre ha sido detenido en Fuengirola por intentar llevarse a una menor en un mercadillo este domingo.
El suceso ha ocurrido en la calle Méndez Núñez de esta ciudad costasoleña a mediodía.
La presencia de varias patrullas de agente de la Policía Local permitió actuar con rapidez, por lo que llegaron al lugar a tiempo. Tras esto, el individuo fue arrestado y puesto a disposición de la Policía Nacional.
- Marc Anthony revoluciona el parque Santa Catalina con 75.000 personas
- Concierto de Marc Anthony en Las Palmas de Gran Canaria
- Edificios de hasta 18 plantas en Guanarteme: Las Palmas de Gran Canaria revisa el PGO para adaptar la ampliación de Mesa y López
- La Gran Cabalgata del Carnaval, en directo desde las 16:00 horas
- Inma Medina presencia el desfile a su paso por Alcaravaneras
- La Gran Cabalgata del Carnaval recorrerá la ciudad este sábado desde las 16:00 horas
- La visita de Quevedo y La Pantera pone el foco en este restaurante tradicional de Valsequillo
- Locura por Quevedo en la Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: marea humana tras su carroza