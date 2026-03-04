Matan a tiros en Torrevieja a uno de los acusados del asesinato de un norirlandés en Rojales

Uno de los dos acusados del crimen del norirlandés John George, cuyo cuerpo apareció en una finca de limoneros de Rojales en enero de 2025, fue asesinado a tiros el pasado fin de semana en Torrevieja. La Guardia Civil no ha realizado por el momento detenciones por este nuevo crimen y mantiene abiertas todas las hipótesis sobre la autoría.

El checo Michael M., de 33 años, se encontraba en libertad provisional desde su detención hace más de un año y el pasado 20 de febrero volvió a quedar libre tras una nueva comparecencia en el juzgado de Torrevieja que investiga el crimen de John George.

La acusación particular ejercida por la familia de John George solicitó su encarcelamiento tras aparecer nuevas pruebas que le incriminaban en el asesinato, en concreto los análisis de sangre hallada en unas placas de matrícula que la Guardia Civil intervino en el coche de Michael M., según fuentes cercanas al caso. Los análisis desvelaron que la sangre pertenecía al norirlandés John George.

El juzgado acordó mantener las mismas medidas cautelares impuestas en su día y rechazó encarcelar a este investigado. Dichas medidas, que había cumplido hasta la fecha, consistían en comparecencias cada 15 días en sede judicial, la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional.

Fuentes cercanas al caso han precisado a este diario que la colaboración de Michael M. fue importante para el esclarecimiento de la desaparición de John George y el descubrimiento de su cadáver oculto debajo de un limonero.

El ciudadano checo asesinado este fin de semana se desvinculó de este crimen tras su arresto y dijo que su única vinculación con los hechos era una relación reciente de amistad con el principal investigado y que en una ocasión trasladó a John George a recoger unos efectos personales a la casa de Jonathan Alan S., considerado como el presunto asesino.

Herida en la cabeza

El asesinato del checo Michael M. ocurrió en la calle Pleamar de Torrevieja, en la urbanización Rocío del Mar. Un vecino dio la voz de alarma sobre la una y media de la madrugada del pasado domingo. Alertó de que había en la vía pública un hombre tumbado en el suelo con sangre en la cabeza, pero al parecer nadie presenció el crimen.

Una ambulancia del SAMU acudió al lugar y practicó a la víctima maniobras de reanimación, pero estaba fallecido. La Guardia Civil avisó a la comisión judicial tras confirmarse el fallecimiento y se procedió a realizar una minuciosa inspección en busca de alguna pista sobre el autor o autores del crimen. El lugar donde apareció asesinado Michael M. es una de las zonas residenciales más tranquilas de Torrevieja y está muy cerca del mar.

Tras la muerte violenta de Michael M., queda investigado en la causa por el crimen de John George su compatriota y amigo Jonathan Alan S., defendido por el abogado Francisco Miguel Galiana Botella y en libertad bajo fianza de 100.000 euros desde el pasado diciembre.