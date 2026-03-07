Detenido un hombre por amenazar a otro con un cuchillo en Gran Canaria

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detuvo este sábado a un hombre de 46 años y nacionalidad española tras amenazar a otro con un cuchillo de 15 centímetros. Los hechos ocurrieron a las 11.05 horas en la confluencia de las calles León y Castillo y Pamochamoso. En ese momento, una patrulla que realizaba labores de prevención de la delincuencia observó cómo un individuo se aproximaba a la vía, visiblemente agitado, proveniente de la calle Pamochamoso. Tras él, corría otro varón que aminoró la marcha y regresó a la citada calle al percatarse de la presencia policial.

Los agentes entrevistaron al primero de los individuos, un hombre colombiano de 35 años, quien aseguró haber sido amenazado de muerte por el varón que lo perseguía mientras se encontraba en el entorno de la calle Molino de Viento. Al observar que su agresor portaba un cuchillo, huyó por temor a ser apuñalado. En un principio, afirmó no conocer al autor de los hechos, pero más tarde rectificó, reconociéndolo como una persona conocida, aunque desconocía los motivos que habían llevado a este a actuar de forma tan violenta.

Mientras los policías realizaban el interrogatorio, otro testigo se acercó al lugar. Este hombre declaró haber presenciado desde su vehículo estacionado en la calle Pamochamoso cómo el varón de 46 años amenazaba y perseguía al hombre colombiano con un cuchillo en la mano. El testigo, que se encontraba acompañado por su pareja, también indicó que, al percibir la presencia policial, el agresor arrojó el arma debajo de un coche que se encontraba aparcado en la vía.

Detención

La pareja del testigo corroboró los hechos y colaboró, guiando a un indicativo de la Policía Nacional hasta el lugar exacto donde se encontraba el cuchillo, el cual fue incautado por los agentes.

Finalmente, los efectivos de la Policía Local se desplazaron hasta la calle Pamochamoso, localizaron al presunto agresor y procedieron a su detención. Por su parte, el hombre colombiano explicó que el arrestado intentó apuñalarlo porque creía que le había robado sustancias estupefacientes.