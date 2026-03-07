Un motorista herido grave tras una colisión con un turismo en Gran Canaria

Un motorista resultó herido de carácter grave este sábado tras una colisión frontal con un turismo en la carretera GC-65, en el municipio grancanario de Santa Lucía, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

El accidente se produjo a las 13.53 horas, momento en el que el 112 recibió una alerta en la que se comunicaba la colisión entre una motocicleta y un turismo. De inmediato, el centro coordinador activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en el lugar.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó un helicóptero medicalizado, una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico. También acudieron un médico y un enfermero del Centro de Salud de Tunte, efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y agentes de la Guardia Civil.

Valoración sanitaria

El personal sanitario del SUC y de Atención Primaria valoró y asistió a los dos afectados en el lugar del accidente. El motorista, que presentaba politraumatismos de carácter grave, fue estabilizado en el lugar antes de ser evacuado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Por su parte, la ocupante del turismo, una mujer que presentaba cervicalgia y policontusiones de carácter moderado, fue trasladada en una ambulancia sanitarizada del SUC a Hospiten Roca.

Los bomberos aseguraron los vehículos implicados en el accidente y colaboraron con el resto de los recursos de emergencias. La Guardia Civil se encargó de regular el tráfico en la zona y de instruir el atestado correspondiente.