El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: "Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas"

Tras seis horas de declaración ante la UCO, los dos hermanos investigados por la desaparición de su vecina Francisca Cadenas, han abandonado el cuartel de Zafra al filo de las once de la noche.

Solo ha dado tiempo a que declare uno de ellos, que ha negado cualquier implicación en los hechos. El otro, previsiblemente, lo hará este martes.

José Duarte, su abogado junto a Aurelia Martín, se ha mostrado satisfecho con cómo ha transcurrido la declaración. "Desde el principio hemos dicho que íbamos a colaborar y ha respondido a todas las preguntas", ha destacado. "Ha ido tan bien, que no está detenido; si se hubiera entendido que tiene una participación relevante, se hubiera quedado detenido", ha subrayado.

"Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas", ha añadido el letrado, que ha insistido en que sus clientes "no tienen nada que ver con esta desaparición de alto riesgo".

Los dos hermanos han salido del cuartel de Zafra como entraron, a pie, junto a sus abogados y sin tratar de evitar a la prensa.

De testigos a investigados

Duarte ha asegurado que desconoce por qué estos dos hermanos han pasado de testigos a investigados, ya que no han tenido acceso a las actuaciones al encontrarse la causa secreta.

Sobre la posibilidad de que se lleve a cabo el registro de la vivienda de los dos hermanos, dos casas por encima de la de la familia Cadenas, ha emplazado a esperar a ver qué ocurre una vez hayan declarado los dos investigados.

No obstante, ha recordado que sus clientes ya accedieron voluntariamente a que la Guardia Civil inspeccionara su vivienda "de arriba a abajo".

Los dos hermanos, vecinos de Francisca Cadenas, la mujer desaparecida en Hornachos (Badajoz) desde el 9 de mayo de 2017, han acudido este lunes al cuartel de la Guardia Civil de Zafra, donde han sido citados a declarar como investigados por la Unidad Central Operativa (UCO), al frente del caso.

Los dos hombres llegaron sobre las cinco de la tarde a las dependencias de la Benemérita a pie, acompañados por sus abogados, José Duarte y Aurelia Martín.

Ninguno de los dos ha ocultado su rostro. Uno de ellos llevaba gorra y capucha. En Zafra estaba lloviendo con fuerza a esa hora.

Los dos hermanos con sus abogados, en Zafra, al llegar al cuartel de la Guardia Civil. / Andrés Rodríguez

Reconstrucción

La citación a declarar de los dos hermanos, que residen dos casas por encima de la de la familia Cadenas, se produce pocos días después de que los investigadores regresaran a Hornachos para reconstruir las últimas horas de Francisca.

En esta reconstrucción participaron su hijo mejor, el matrimonio al que acompañó minutos antes de que se le perdiera el rastro y un temporero que se cruzó con ella a apenas 30 metros de su vivienda.

Los dos hermanos, que ya han declarado varias veces ante la Guardia Civil, no estuvieron presentes ese día.

Casi seis horas después, la declaración prosigue en el cuartel de Zafra y no han trascendido detalles de la misma.

Según apuntan fuentes cercanas al caso, los investigadores van a continuar con sus pesquisas sobre el terreno. Así, no se descarta que mañana martes o en los días siguientes se puedan llevar a cabo registros y otro tipo de intervenciones en Hornachos.

En esta localidad, la noticia de que sus dos vecinos estaban declarando en calidad de investigados ha suscitado gran expectación. Los paisanos de Francis confían en que los últimos movimientos de la UCO lleven a esclarecer su desaparición y su familia pueda encontrar cierta paz, tras el calvario y la incertidumbre en la que viven desde el 9 de mayo de 2017.

Precisamente, hoy lunes se conmemoraba el Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente. También la de Francisca Cadenas, de quien desde el principio se descartó que hubiese desaparecido de manera voluntaria.

¿Qué ocurrió aquella noche?

Francis, como todos la conocían, desapareció sobre las 23.00 horas del 9 de mayo de 2017. Salió de su casa para acompañar hasta el coche a una pareja de amigos de cuya hija cuidaba. Pensaba regresar enseguida: dejó la puerta abierta y le dijo a su hijo pequeño que no se hiciera la cena, que ella se la hacía cuando volviera. Solo iba a estar fuera unos minutos, pero no volvió jamás.

El matrimonio siempre ha asegurado que observó cómo Francis entraba al callejón por el que se accedía a la calle donde está su vivienda y un temporero, que fue la última persona conocida que la vio, mantiene que se cruzó con ella y la saludó a mitad de camino. No había más de 30 metros hasta su casa, nadie oyó nada, pero Francis se esfumó.

Su familia, desde el primer momento, pensó que quien la había hecho desaparecer era alguien que estaba "muy cerca".

La investigación sobre esta inquietante desaparición no daba frutos y en 2019 se archivó judicialmente ante la falta de avances.

Los hijos y el marido de Francisca Cadenas habían reclamado desde el inicio la intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. No fue hasta noviembre de 2024 cuando, el mismo equipo que resolvió el caso de Manuela Chavero, se puso al frente de la investigación.

Los investigadores han estado desde entonces varias veces en Hornachos, recabando pruebas, analizando escenarios e interrogando a posibles testigos.

Noticias relacionadas

A principios de este mes de marzo volvieron a desplazarse a la localidad para reconstruir los últimos pasos de Francis el 9 de mayo de 2017. En la reconstrucción participaron las últimas personas que la vieron: su hijo, el matrimonio amigo y el temporero. Toda la atención se centró en el trayecto de 30 metros donde se le perdió la pista hace casi 9 años.