Operación policial

Un hombre se atrinchera en un pueblo de Burgos tras secuestrar a un taxista en Madrid

Un taxi de Madrid, en una imagen de archivo.

Un taxi de Madrid, en una imagen de archivo. / EP

EFE

Burgos

Un hombre se ha atrincherado en una vivienda familiar de la pequeña localidad burgalesa de Villoruebo tras secuestrar a un taxista en Madrid a punta de pistola y obligarlo a conducir hasta allí, según han informado a EFE fuentes de la investigación y de la Guardia Civil.

El hombre lleva desde esta madrugada atrincherado en esta casa y ha liberado al taxista, que se encuentra en buen estado de salud.

Lanzarote impulsa nuevas alianzas internacionales en turismo sostenible tras la clausura del iBlue Congress

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas critica no haber sido invitada a la gala de Honores del Cabildo de Gran Canaria

Canarias se prepara para recibir los Eurofighter: la Base Aérea de Gando moderniza su infraestructura eléctrica

Anuncio del veredicto europeo sobre los finalistas para convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031

Más de 2.000 personas dependientes murieron en Canarias en 2025 en lista de espera

Bienestar Social y ASINCA facilitarán formación y empleo a jóvenes que han estado bajo tutela

Endesa y el Ayuntamiento de Pájara avanzan en el cierre del anillo eléctrico de Jandía para reforzar el suministro

