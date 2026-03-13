Operación policial
Un hombre se atrinchera en un pueblo de Burgos tras secuestrar a un taxista en Madrid
EFE
Burgos
Un hombre se ha atrincherado en una vivienda familiar de la pequeña localidad burgalesa de Villoruebo tras secuestrar a un taxista en Madrid a punta de pistola y obligarlo a conducir hasta allí, según han informado a EFE fuentes de la investigación y de la Guardia Civil.
El hombre lleva desde esta madrugada atrincherado en esta casa y ha liberado al taxista, que se encuentra en buen estado de salud.
- Expulsado de un crucero en Canarias tras confundir una infección que le contagiaron sus gatos con viruela del mono
- La carretera de Gran Canaria que será diez metros más ancha y segura: estará lista para 2027
- La estación de guaguas de Hoya de La Plata, clave para la MetroGuagua, a concurso este año
- Rescatan a seis personas atrapadas en un ascensor de un centro comercial en Lanzarote
- Adiós al «caos» de la estación de guaguas de San Telmo: así será la reforma para mejorar la seguridad y la estética
- Multas de hasta 500 euros por ir de copiloto: la Guardia Civil vigila a los pasajeros de los vehículos canarios
- Operación Bichito: Jesé tiene ofertas de Primera y aguarda para renovar con la UD Las Palmas
- Un viaje de 15.854 kilómetros y una escala goleadora en la UD Las Palmas; la travesía de Yamaguchi Konan, la fan número uno de Miyashiro