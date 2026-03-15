Un conductor sin carné protagoniza una persecución de 10 kilómetros tras saltarse un control en Málaga

Un hombre ha sido detenido en Marbella tras saltarse un control de la Policía Nacional en Estepona (Málaga) y protagonizar una persecución de 10 kilómetros por la autovía hasta Puerto Banús, donde se bajó del coche e intentó meterse en El Corte Inglés de Marbella en un intento desesperado de dejar atrás a sus perseguidores.

Un agente y empleados de seguridad del centro comercial consiguieron interceptarlo. Ya detenido, los policías comprobaron que no tenía carné de conducir y que tenía una orden de detención por un delito contra la seguridad vial anterior, ya que fue sorprendido en otra ocasión conduciendo sin licencia.

Los hechos comenzaron sobre las 23.00 horas del pasado sábado en un control que la Policía Nacional había establecido en la rotonda de acceso a la urbanización de Cancelada, en el extremo oriental del municipio de Estepona. Según ha podido saber La Opinión, los agentes dieron el alto al ocupante de un Wolksvagen Golf con un único ocupante, le pidieron la documentación y respondió que no lo llevaba encima, por lo que le instaron a que accediera con el vehículo a la zona de inspección. Esta versión añade que el hombre hizo el gesto de obedecer, pero una maniobra brusca y un acelerón que estuvo a punto de arrollar a uno de los agentes le permitió abandonar el control e incorporarse a la A-7 a gran velocidad. Dirección, Marbella.

Huida tras ser parado en un control de carreteras

Una dotación del dispositivo salió tras él y la persecución se prolongó hasta Puerto Banús durante 10 kilómetros en los que hizo algunas maniobras que comprometieron la seguridad de otros vehículos. Tomo la salida a Puerto Banús más próxima a El Corte Inglés y abandonó el vehículo cerca de la zona de carga y descarga de los grandes almacenes.

Las fuentes consultadas añaden que corrió hacia el edificio por una zona no habilitada para los clientes, donde finalmente fue interceptado por trabajadores del recinto y uno de los policías nacionales que lo perseguía.

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Los agentes comprobaron que el hombre no tenía permiso de conducir y que tenía una reclamación por un delito contra la seguridad vial, ya que al parecer ya fue sorprendido en otra ocasión conduciendo sin carné.