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Investigación

Dos detenidos por la muerte de un hombre calcinado en febrero en Cádiz

La Policía Nacional ha practicado los arrestos tras hallarse el cuerpo de la víctima dentro de un vehículo en El Puerto de Santa María

Un vehículo de la Policía Nacional.

Un vehículo de la Policía Nacional. / El Correo

Redacción

Cádiz

La Policía Nacional de Cádiz ha confirmado la detención de dos personas como presuntas autoras del homicidio de un hombre ocurrido el pasado 25 de febrero en un carril de tierra de la localidad de El Puerto de Santa María, donde el cuerpo de la víctima fue localizado calcinado en el interior de su vehículo.

Tal y como ha avanzado la Policía, la investigación, desarrollada por los grupos UDEV de Cádiz y El Puerto de Santa María, se inició tras la denuncia por desaparición presentada por un familiar de la víctima y ha culminado ahora con estas dos detenciones.

Registros policiales

Desde primera hora de la mañana de este lunes 16 de marzo la Policía ha ejecutado varios registros en domicilios de El Puerto de Santa María en relación con el homicidio de este hombre, donde se han hallado armas largas y machetes.

El dispositivo policial durante los registros ha estado integrado por agentes del Grupo de Investigación de la UDEV de Cádiz y de El Puerto de Santa María, así como unidades del GOES, UPR, medios aéreos y Policía Científica.

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Esta previsto que este martes, el jefe provincial en funciones, comisario principal Francisco Javier Vidal y Delgado-Roig, ofrezca una rueda de prensa para ampliar más detalles sobre este caso en la Comisaría Provincial de Cádiz.

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