Investigación
Detienen a un matrimonio británico por intentar secuestrar a una mujer en Palma
Investigadores del Grupo de Atraco tratan de determinar cuál fue el móvil de la pareja arrestada por detención ilegal
Una escena insólita se vivió el domingo a mediodía en las calles del barrio de Son Ferriol, en Palma. Un matrimonio británico intentó secuestrar a una mujer de 61 años y meterla por la fuerza dentro de su coche. Los gritos de la víctima alertaron a los transeúntes e hicieron huir a los secuestradores sin lograr su propósito. Una patrulla de la Policía Nacional los detuvo por un presunto delito de detención ilegal. Investigadores del Grupo de Atracos de la Policía Nacional se encargan del caso.
Los hechos ocurrieron sobre la una de la tarde de este domingo en la calle María Ana Bonafé de Son Ferriol. Un coche se paró en seco al lado de una mujer. Del vehículo se apeó un hombre, que intentó meterla por la fuerza en el interior del vehículo. La mujer, de 61 años, se tiró al suelo y comenzó a pedir auxilio a gritos.
La pareja del secuestrador también se apeó del coche e intentó ayudar a su marido en el rapto. En vista de que los peatones se encaraban con ellos, decidieron emprender la huida dentro su vehículo.
Investigación
Una patrulla de la Policía Nacional logró interceptar el coche de los secuestradores y los agentes procedieron a su detención. Investigadores del Grupo de Atracos se encargan del caso y tratan de determinar cuál fue el móvil que condujo a este matrimonio a intentar secuestrar a la víctima.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un menú a ocho euros que alivia los bolsillos en Las Palmas de Gran Canaria
- La Brigada 'Canarias' XVI despliega en las ocho islas para reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad
- Los sanitarios que bailan salsa y reggaeton en un asadero de Las Palmas de Gran Canaria
- Las lágrimas de Carolina Darias al saber que Las Palmas de Gran Canaria es finalista a Capital Europea de la Cultura: 'Ha sido difícil, pero ha sido posible
- Atraco a la familia Bolaños: cinco horas de secuestro y 24 años para resolverlo
- Hace 15 años, la estación de guaguas de San Telmo soñó con una espectacular reforma que sigue sin llegar
- La UD Las Palmas lo tiene a huevo: cae el Almería y un triunfo en Albacete deja el ascenso directo a un punto
- El Puerto de Las Palmas remata el Muelle Santa Catalina para su inauguración oficial