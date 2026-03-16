Las grabaciones a los asesinos de Francisca Cadenas: "No la vais a encontrar"

Julián González y su hermano Manuel están en prisión por el secuestro y asesinato de su vecina, Francisca Cadenas. El crimen ocurrió la noche del 9 de mayo de 2017 en Hornachos (Badajoz) y la UCO de la Guardia Civil encontró los restos de la mujer el pasado 11 de marzo en la casa de los hermanos González. En el éxito de la investigación tuvieron un papel relevante las conversaciones y monólogos grabados a los dos sospechosos durante los últimos meses, algunos de los cuales están incluidos en el sumario al que ha tenido acceso el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.

Los agentes colocaron micrófonos en la casa y los coches de Julián y Manuel. Comprobaron que en algunas de las grabaciones ellos seguían haciendo referencia a "zonas íntimas del cuerpo" de Francisca, la víctima, casi nueve años después del crimen. "Cuando el investigado (Julián) recuerda a la desaparecida, lo hace en un contexto sexualizado, hablando además siempre en tiempos verbales pasados y aportando una descripción gráfica de las partes íntimas de Francisca", escriben los investigadores de la UCO en sus informes al juez del tribunal de instancia número 1 de Villafranca de los Barros.

"Francisca, ¿dónde vas?"

En esa línea, el 4 de febrero de 2025, Julián salió de su casa y vio varios carteles con la fotografía de Francisca Cadenas que habían dejado en la puerta de su casa y sobre su coche. Cuando entró en el vehículo, con el cartel en la mano e indignado, Julián empieza a hablar de las partes íntimas de la mujer y murmura: "vamos a ver, Francisca, ¿dónde vas?".

Ese mismo día, el acusado de matar a su vecina lleva en su coche a un compañero de trabajo, un inmigrante. Los micrófonos colocados por la Guardia Civil registran la conversación entre los dos. Julián aún conserva el cartel de desaparecida con la imagen de Francisca y se lo comenta a su amigo:

-Mira la que desapareció en mi calle, si le quieres ver el careto.

Se escucha ruido de un papel y Julián continúa hablando de Francisca. Cuando su amigo le hace preguntas, él responde enfadado: "Es vecina mía, cojones, ¿no la voy a conocer?". El presunto asesino realiza entonces comentarios vejatorios sobre Francisca, su familia y otras mujeres.

"Cosifica a las mujeres"

La conversación continúa y Julián habla despectivamente de las mujeres, "las cosifica", según los investigadores. Julián llega a decir a su amigo, no se sabe si en alusión al revuelo en el pueblo por la desaparición de Francisca Cadenas: "en tu país... allí con las moras no hay problema, se ponen una mijina tontas, le sacudes dos ostias".

Al día siguiente, el 5 de febrero de 2025, todavía con el cartel de Francisca en su coche, Julián habla solo dentro de su coche: "No vais a encontrar nada, no la vais a encontrar, no la vais a encontrar. Que le den por culo" (sic).

Meses después, el 7 de mayo de 2025, la familia de Francisca y otros vecinos asisten a la colocación de una placa con el nombre "Travesía Francisca Cadenas" en el callejón donde desapareció la mujer. Julián, que vive al lado, lo comenta con su hermano: "Me suda las narices", le responde Manuel. Poco después, Julián, ya solo, entra en su coche sin saber que le están grabando, y dice en alto: "Avenida Francisca Cadenas. Estaba buena, ¿eh?" .

(La grabación continúa con el hombre haciendo referencias explícitas a zonas íntimas de la víctima, que no reproducimos aquí).

"Relaciones no consentidas"

El otro acusado, Manuel González, también fue grabado en su coche, desde julio de 2025. En esos "soliloquios", como los define la Guardia Civil, el hermano mayor reprocha al pequeño su fijación con la vecina. Así, el 28 de octubre de 2025, Manuel, después de hablar con su hermano, murmura en su coche: "O la tenías que pinchar... Todo el día fun, fun, fun... la Francisca", en alusión a "una cierta obsesión de Julián con Francisca", según la interpretación de la Guardia Civil.

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Los investigadores de la UCO concluyen que "Julián habría hecho partícipe con anterioridad a Manuel de su intención de mantener relaciones sexuales con Francisca" y que Manuel "podría estar haciendo referencia a una posible agresión física de Julián contra Francisca o bien a las presuntas relaciones sexuales no consentidas que su hermano hubiera podido mantener con la desaparecida esa noche". Como desveló este medio, aquel 9 de mayo de 2017 Francisca fue asesinada y sepultada con las manos atadas y desnuda de cintura para abajo.