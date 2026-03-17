La madre de Marta Calvo: "Han pasado cuatro años y nadie ha movido nada para castigar el ocultamiento de cadáver"

Han pasado cuatro largos años desde que el Congreso de los Diputados aprobara debatir cómo convertir en delito la ocultación del cadáver y la reincidencia del criminal en casos de asesinato. La derecha abogaba por ampliar los supuestos de la prisión permanente revisable (PPR), para que esa, la máxima condena que contempla la ley en España, fuera el castigo en esos casos; la izquierda, contraria a esa casi cadena perpetua de 'factum', pretendía legislarlo como un delito autónomo. Pese a aquel 'sí' de todos los grupos menos Podemos, han pasado cuatro años de aquella votación y dos más desde que el Tribunal Supremo impuso la permanente revisable al asesino en serie que mató a Marta Calvo y su madre, Marisol Burón Flores, impulsora de ese cambio legal, sigue sin ver cumplida la solemne promesa que suponía la aprobación de la Cámara que representa a todos los españoles. Eso podría cambiar a partir de hoy.

"Han pasado cuatro años y nadie ha movido nada para hacer realidad lo que se aprobó aquel día e incluir ese nuevo artículo en el Código Penal", denuncia Marisol Burón. El asesinato de Francisca Cadenas, en Hornachos (Badajoz) ha vuelto a poner sobre la mesa qué hacer con los asesinos que se aseguren de hacer desaparecer el cuerpo de sus víctimas dificultando no solo la resolución del caso sino, sobre todo, sumiendo en el dolor y la desesperanza a las familias.

Marta Calvo en su 25 cumpleaños, el último que cumplió y celebró con su familia antes de su asesinato. / Imagen cedida a Levante-EMV por Marisol Burón

"Es una doble y triple revictimización"

"Es una doble y triple victimización", coincide Marisol, que hoy, seis años y medio después del asesinato de su hija, la tercera y última (que se sepa) de la secuencia criminal de Jorge Ignacio Palma Jacome, continúa sin saber del paradero de los restos de Marta porque su asesino nunca ha querido revelar su auténtico paradero y se ha limitado a repetir machaconamente una mentira dañina: que la descuartizó y la arrojó a tres contenedores distintos de Alzira y Silla.

Y con ese acicate, el de que al asesino de Marta Calvo, Lady Marcela Vargas y Arliene Ramos, quien dejó tras de sí a otras ocho supervivientes de su patrón criminal de llevarlas a la muerte introduciéndoles cocaína de alta pureza a escondidas en los genitales, le salió y le sigue saliendo gratis haber hecho desaparecer el cuerpo de la joven de Estivella, su madre vuelve hoy al Congreso de los Diputados para exigir que hagan lo que prometieron: debatir esa propuesta de ley impulsada por ella y el padre de Marta del Castillo, asesinada y desaparecida desde 2009.

Inicialmente, la madre de Marta Calvo había llevado a la Cámara Baja una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), en noviembre de 2021, buscando que la ocultación del cadáver en casos de asesinato, como el de su hija, se tipificase como un delito autónomo, y no como una circunstancia agravante, y que se castigase con 10 años a sumar a la condena por el crimen. Sin embargo, no pudo ser porque las iniciativas populares no pueden variar una ley orgánica, la de mayor rango en España, y el Código Penal lo es.

El registro de la proposición de ley

El proyecto pareció quedar en nada, pero un mes después el Partido Popular, bajo cuyo gobierno se había introducido en 2015 la PPR en el Código Penal -con la oposición del PSOE y del resto de la bancada de la izquierda, defensora de la rehabilitación y la reinserción de los delincuentes más que de aumentar la carga punitiva-, entró en juego y ofreció a Marisol Burón y a Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo, ser el adalid de sus pretensiones.

Los populares, junto con Foro, UPN y Coalición Canaria, y con Marisol como cara visible de las tragedias de las familias, registraron en el Congreso de los Diputados una proposición de ley, que sí puede modificar el Código Penal, que tenía por objeto ampliar la permanente revisable con dos nuevos supuestos, el de la ocultación de cadáver y el de la reincidencia. Eso era en diciembre de 2021.

Tres meses después, en marzo, la Cámara votaba y daba el sí a votar esa proposición. El PSOE, reacio a la prisión permanente, avisaba de que su voto significaba que estaba de acuerdo en que ocultar el cuerpo de una víctima de asesinato debía tener un reproche penal, pero no ampliando la PPR, sino como delito autónomo, esto es, lo que defendían inicialmente Marisol Burón y Antonio del Castillo.

Marisol Burón ofrece declaraciones a los medios durante una concentración para ampliar el Código Penal, frente al Congreso de los Diputados, a 29 de marzo de 2022, en Madrid (España). / Eduardo Parra/Europa Press

"No es una cuestión de partidos"

La alegría que supuso ese sí, se fue diluyendo con el paso de los meses y de los años, sin que nadie reactivase la causa, ni los grupos que lo propusieron ni los que votaron a favor. Ahora, en plena atmósfera preelectoral -Pedro Sánchez mantiene que no convocará las generales hasta el verano de 2027, pero la oposición traza constantes estrategias para precipitar la llamada a las urnas- y con el debate de cómo penar esa ocultación del cadáver que ha vuelto a la primera línea del debate público con el descubrimiento del cuerpo de Francisca Cadenas nueve años después de ser asesinada por dos vecinos suyos en Hornachos (Badajoz) en un crimen, de nuevo, de motivación machista y sexual, el Partido Popular ha decidido desempolvar su proposición de ley y llevarla de nuevo al Congreso para defenderla y aprobarla este martes en el Congreso de los Diputados.

Marisol, que nunca ha dejado de luchar por conseguir su objetivo, será una de las voces que reclamen, de nuevo, esa reforma legal. Su posición es clara; la misma que ya mostró en declaraciones a Levante-EMV, en un acto en las Corts Valencianes, una semana antes de la votación en Madrid. "No es una cuestión de partidos políticos, ni de quién presenta o no la iniciativa. Es una cuestión de humanidad. Por todos los padres de España. Tiene que salir adelante. Solo pido que si alguien no está de acuerdo, que no vote en contra, que se abstenga y haga posible su aprobación. A mi hija esto ya no le llega, pero a las futuras víctimas sí", decía entonces, y sigue diciendo ahora: "No importa quién o bajo qué siglas se haga, importa el resultado, y que a estos asesinos, como al de mi hija, de Lady Marcela o de Arliene, o al de Marta del Castillo, o Diana Quer o a cualquier otro, no le salga gratis matar y, además, ocultar el cuerpo".

El asesino en serie que mató a Marta Calvo, durante su declaración en el juicio, en 2022. / Miguel Ángel Montesinos/Levante-EMV

Tres sentencias hasta la PPR

Tal como ha venido informando Levante-EMV, Marta fue asesinada el 7 de noviembre de 2019 -Lady lo había sido el 15 de junio de ese año y Arliene, tres meses antes, el 25 de marzo- en un encuentro sexual que el depredador que las mató, Palma Jacome, aprovechó para introducirles cocaína de altísima pureza en sus genitales para verlas morir. Durante el año y medio que duró su carrera criminal, lo intentó con muchas otras. Ocho de ellas dieron el paso y lo denunciaron cuando vieron su cara en los medios de comunicación tras ser detenido por el asesinato de Marta.

El juicio contra él se celebró en julio de 2022, tres meses después de esa votación en el Congreso. La magistrada se resistió a imponerle la PPR. Lo condenó a 159 años de cárcel por tres asesinatos consumados y seis, intentados -eran ocho, pero una de las chicas renunció al proceso y la otra, defendida por la Fiscalía, no está reconocida como víctima de asesinato intentado porque la Fiscalía calificó lo vivido por las supervivientes como un simple delito de lesiones-.

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El TSJCV no se atrevió a modificar la sentencia, aunque sí corrigió el argumento jurídico. Finalmente, el Tribunal Supremo, en una sentencia clara y contundente cuyo ponente fue el alicantino Vicente Magro, le impuso la prisión permanente revisable en septiembre de 2024, dos años después de la emitida por la Audiencia de Valencia. Magro lo dejó claro: Palma Jacome cumplía perfectamente los requisitos, ya que el asesinato de Marta Calvo era el tercero tras los de Arliene y Lady Marcela. Así, lo condenó a 25 años por cada uno de los dos primeros asesinatos y a la PPR por el tercero -además del resto de penas por los ataques a las mujeres que sobrevivieron-, zanjando definitivamente el caso. Eso sí, por la ocultación del cadáver nunca ha podido ser castigado.