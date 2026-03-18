El marido de María Paloma, investigado por su asesinato, denunció su desaparición un día antes de hallarse el cadáver en Huesca

La investigación del asesinato machista de María Paloma Bardají Sánchez nace el 17 de enero de 2026, un día antes de que se hallara el cadáver de esta mujer de 53 años en el fondo del barranco de La Palomera en Colungo (Huesca). Porque ese día se tuvo conocimiento de la desaparición de esta vecina de Barbastro en el puesto de la Guardia Civil de este mismo municipio de la comarca de Somontano. Y es que, según ha podido saber ahora El Periódico de Aragón, su todavía marido y luego detenido, Carlos Víctor S. A., se personó en el cuartel del Instituto Armado para denunciar la desaparición de María Paloma.8

En su comparecencia en las dependencias de la avenida Pirineos (46) explicó a los agentes que la mujer había dejado toda la documentación personal en su domicilio, un extremo que encaja con el hecho de que no se encontrara ningún documento identificativo en el cadáver. En esta misma denuncia hizo constar que echaba en faltaba una gran cantidad de dinero que bien podría superar los 8.000 euros, un importe que apuntó que podría haberse llevado María Paloma, de quien estaba separado pero no divorciado según diversas fuentes consultadas por este diario.

Denuncia por desaparición

Esta es una de las primeras diligencias que constan en la causa que desde este martes dirige el titular de la Plaza número 1 de la Sección Civil y Penal del Tribunal de Instancia de Barbastro. Porque al día siguiente, sobre las 12.00 horas del 18 de enero, se descubrió el cadáver de esta mujer de 53 años, por lo que pronto se cotejó en la base de datos del Instituto Armado que cerca de allí, en el puesto de Barbastro, se había interpuesto una denuncia por la desaparición de una mujer.

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Pero nada trascendió del fallecimiento de María Paloma hasta que el pasado viernes se detuvo a su actual pareja sentimental, Juan Julián S. S., y a su todavía marido, Carlos Víctor S. A., momento en el que se comunicó el deceso a los familiares de la difunta. Fue la estrategia que siguió la Guardia Civil para salvaguardar la investigación de este asesinato machista, sobre el que todavía se siguen realizando averiguaciones. Tanto es así que alguna de las actuaciones permanecen bajo secreto de sumario.