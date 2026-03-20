Investigación
Detenido un hombre en Albacete por "desnudar" con IA la imagen de una menor, a la que amenazó
Tras manipular una fotografía de una adolescente de 16 años con Inteligencia Artificial, el arrestado la amenazó con atentar contra su familia si no retiraba la denuncia interpuesta ante la Policía Nacional
EFE
La Policía Nacional ha detenido en Albacete a un hombre por manipular la fotografía de una menor de 16 años con inteligencia artificial (IA) y después amenazarla para que retirara una denuncia.
Según ha informado la Policía en un comunicado, ha sido detenido como autor de un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos y otro delito contra la administración de Justicia, después de que la menor le denunciara.
En su denuncia, la menor aseguró que un conocido había manipulado una fotografía suya mediante técnicas de inteligencia artificial, generando una imagen en la que aparecía desnuda y que le remitió a la propia víctima a través de una conversación privada en una red social.
La víctima aportó a los agentes tanto la fotografía original como la imagen manipulada, así como capturas de pantalla de las conversaciones mantenidas con el presunto autor.
Posteriormente, la víctima acudió de nuevo a la Policía Nacional para denunciar que el investigado la había abordado en la vía pública y la había amenazado "gravemente", llegando a decirle que si no retiraba la denuncia interpuesta por estos hechos, atentaría contra la vida de su madre y de otros familiares, por lo que ha sido detenido.
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