Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora Borrasca ThereseRestaurante Quebeque Las PalmasCaso ValkaAlcalde TejedaCarnaval MogánLoterías
instagramlinkedin

Violencia de género

Un testigo del crimen machista de Zaragoza: "He oído disparos y luego se ha pegado un tiro la cabeza"

Un hombre ha matado a tiros a una mujer en plena calle

La Policía Nacional ha acordonado la zona e investiga las causas

Policía Nacional y Local a las puertas del bar Cisneros del barrio de Las Fuentes, donde un hombre ha matado a tiros a una mujer.

Policía Nacional y Local a las puertas del bar Cisneros del barrio de Las Fuentes, donde un hombre ha matado a tiros a una mujer. / Pablo Ibáñez

Israel Salvador

Zaragoza

Conmoción en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza donde este sábado un hombre ha matado a tiros a una mujer y después, al parecer, se ha suicidado. Los hechos han ocurrido sobre las 9.20 horas frente un bar por donde paseaba un vecino a primera hora que ha presenciado el crimen.

Según ha explicado a El Periódico de Aragón Iván, estaba cerca de la zona cuando ha oído varios disparos que, en un primer momento, ha pensado que podrían tratarse de petardos. Debido al estruendo, se ha acercado hasta la zona y ha visto a un hombre que parecía que estaba auxiliando a una mujer. "Al oír el ruido me he acercado y me ha parecido ver a un hombre que estaba ayudando a una mujer, pero de repente he vuelto a oír tres disparos. Se ha pegado un tiro en la cabeza", ha explicado Iván, conmocionado.

Por ahora son muchas las dudas. Según explican algunos vecinos, la mujer, que rondará los 40 años, vivía en la misma calle, pero se desconoce si él, de unos 50, era su pareja.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana además del Grupo de Homicidios y la comitiva judicial encabezada por el titular de la Plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | Evolución de la borrasca Therese en Canarias: cuatro islas bajo aviso naranja, sin clases y con las primeras incidencias por el temporal
  2. El aplazamiento de la Gala Drag de Maspalomas impacta en la economía del centro comercial Yumbo
  3. El partido UD Las Palmas - Real Sporting se verá gratis en toda España: fecha, horario y dónde ver el encuentro de LaLiga Hypermotion
  4. Estragos de la borrasca Therese en Gran Canaria: barrancos que corren, casas afectadas y nueva fechas para el carnaval de Maspalomas
  5. Jaque de la caseta de la UD Las Palmas a los 'luises': reuniones, wasaps, falta de canariedad...
  6. Buscan a un hombre que lleva más de 10 días desaparecido en Gran Canaria
  7. La UD Las Palmas presenta su nueva camiseta para la jornada retro de LaLiga
  8. Agarrada a un árbol para no ser arrastrada: el angustioso rescate de una anciana en el barranco de Arguineguín por el temporal Therese

Dos accidentes en cadena en Las Palmas de Gran Canaria

Dos accidentes en cadena en Las Palmas de Gran Canaria

Accidente en Las Palmas de Gran Canaria (21/03/26)

El decreto para paliar los efectos de la Guerra de Irán incluye ayudas a los fertilizantes y el transporte marítimo

El decreto para paliar los efectos de la Guerra de Irán incluye ayudas a los fertilizantes y el transporte marítimo

El derbi canario entre el Cisneros La Laguna y el Bus Leader San Roque se aplaza al próximo martes

El derbi canario entre el Cisneros La Laguna y el Bus Leader San Roque se aplaza al próximo martes

La Lotería Nacional del Día del Padre deja un importante premio en Las Palmas de Gran Canaria

La Lotería Nacional del Día del Padre deja un importante premio en Las Palmas de Gran Canaria

Darias destaca el papel del periodismo en la defensa de la democracia en una jornada celebrada en el Auditorio Alfredo Kraus

Darias destaca el papel del periodismo en la defensa de la democracia en una jornada celebrada en el Auditorio Alfredo Kraus

Telde se ilumina de amarillo y azul el Día Mundial del Síndrome de Down

Telde se ilumina de amarillo y azul el Día Mundial del Síndrome de Down
Tracking Pixel Contents