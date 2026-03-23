Deceso
Un hombre muere y otro resulta herido en un incendio en Irún
El herido ha sido trasladado a dependencias hospitalarias
EFE
San Sebastián
Un hombre ha muerto y otro ha resultado herido en un incendio registrado este lunes en la localidad guipuzcoana de Irun, ha informado el Departamento vasco de Seguridad. El siniestro se ha producido hacia las 13.50 horas al parecer en el sótano de un edificio del número 55 de la calle Pelegrín de Uranzu.
La persona herida, que ha sufrido diversas quemaduras, ha sido trasladada en helicóptero al hospital vizcaíno de Cruces.
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