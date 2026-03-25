A petición propia
Los dos detenidos por el asesinato de Francisca Cadenas son trasladados a otra prisión
Los hermanos han abandonado este miércoles el centro penitenciario de Badajoz, donde permanecían internos desde el pasado 14 de marzo
Redacción
Julián y Manuel G., los dos hermanos detenidos por el asesinato de Francisca Cadenas, han sido trasladados de prisión. Este miércoles por la mañana han abandonado el centro penitenciario de Badajoz, donde permanecían internos desde el pasado 14 de marzo, en dirección a una cárcel sevillana.
Los dos investigados ya habían pedido que se les ubicara en un módulo de aislamiento en la prisión de Badajoz por el temor a ser agredidos por otros reclusos. Tras pasar por el módulo de ingreso, fueron trasladados al módulo 2, donde, según fuentes consultadas por este diario "no fueron bien recibidos", por lo que solicitaron protección. Fueron reubicados en el módulo 7, donde han permanecido hasta este miércoles, sin contacto con otros internos.
Los dos hermanos están investigados por un delito de asesinato y otro contra la libertad. El titular del Juzgado de Instrucción de Villafranca, al frente del caso, decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, después de tomarles declaración. Julián G. reconoció ser el autor de la muerte de Francisca Cadenas y exculpó a su hermano mayor, que ha negó cualquier participación en los hechos.
Ambos fueron detenidos después de que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontrasen enterrados en un patio de luces de su casa de Hornachos -a poco mas de 20 metros de la de la familia de la víctima-, restos óseos de Francisca Cadenas, desaparecida desde el 9 de mayo de 2017.
Los investigadores llevaban tiempo siguiendo los pasos de los dos hermanos, a quienes intervinieron sus teléfonos y realizaron escuchas. De este modo, como ha venido publicando en exclusiva Prensa Ibérica, grupo al que pertenece este medio.
El informe preliminar de la autopsia recoge que Francisca fue golpeada con varios objetos que aún no han sido hallados y amordazada y que su cadáver fue descuartizado para ocultarlo. La tesis de la UCO es que existe un móvil sexual en este crimen, una hipótesis hacia la que también apunta la acusación particular, en manos de Verónica Guerrero, y niegan los abogados de la defensa de los dos hermanos, José Duarte y Aurelia Martín.
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