Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora borrasca Therese CanariasDania Dévora WomadMetereología tormentaPuerto de Las Palmas desahucioCombustible CanariasRriesgo de inundacionesUD Las Palmas - Guaguas
instagramlinkedin

Chipiona

Un muerto y un herido tras el choque y explosión de dos embarcaciones de petaqueo en Cádiz

Salvamento Marítimo atendió el incidente marítimo en aguas de Chipiona, donde una persona perdió la vida y otra fue hospitalizada por inhalación de combustible tras la colisión

Archivo - Embarcación de Salvamento Marítimo. Imagen de archivo.

Archivo - Embarcación de Salvamento Marítimo. Imagen de archivo. / SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

Redacción

Sevilla

Una persona ha perdido la vida y otra ha resultado herida en un violento choque entre dos embarcaciones ocurrido a unas 40 millas de Chipiona (Cádiz), en un suceso vinculado presuntamente a labores de petaqueo, una práctica ilegal relacionada con el suministro de combustible en alta mar.

Según han informado fuentes cercanas al caso a Europa Press y ha adelantado Canal Sur, el suceso se ha producido en torno a las 09:30 horas de este miércoles, cuando ambas embarcaciones colisionaron, provocando una explosión a unas 36,33 millas de la citada localidad, que se ha saldado con un fallecido y un herido, ambos con antecedentes penales relacionados con el tráfico de drogas.

Noticias relacionadas

Hasta la zona ha acudido un dispositivo de Salvamento Marítimo, cuyos efectivos llevaron a cabo las labores de rescate. El herido ha sido trasladado a un centro hospitalario con síntomas de inhalación de combustible.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | Evolución de la borrasca Therese en Canarias: cuatro islas bajo aviso naranja, sin clases y con las primeras incidencias por el temporal
  2. La transformación de Guanarteme: la demolición de una vivienda abre la plaza de América al nuevo bulevar de La Ballena
  3. Gran Canaria declara el nivel 2 de emergencia por la borrasca Therese y pide la intervención de la UME
  4. El Puerto de Las Palmas ordena el desalojo de la Demarcación de Costas de la cuarta planta de su edificio
  5. ¿Por qué los canarios no se benefician de la rebaja de la gasolina anunciada por Pedro Sánchez?
  6. Dinko Horkas: el número uno de la UD Las Palmas y la próxima gran venta por diez millones
  7. La reorganización de las cabalgatas del carnaval reduce el número de carrozas en Maspalomas y Mogán
  8. Operación contra el narcotráfico en Las Palmas de Gran Canaria: 17 detenidos por tráfico de heroína y crack en el polígono de San Cristóbal

Ramírez y el rol de Viera en la UD Las Palmas: «Me encantaría que jugara más de lo que juega»

Ramírez y el rol de Viera en la UD Las Palmas: «Me encantaría que jugara más de lo que juega»

Arucas se mantiene en vilo tras recibir 250 incidencias por la borrasca Therese

Arucas se mantiene en vilo tras recibir 250 incidencias por la borrasca Therese

Adiós a Therese, el temporal de las 2.118 incidencias en Canarias

Adiós a Therese, el temporal de las 2.118 incidencias en Canarias

San Bartolomé de Tirajana recupera las actividades y reabre parques e instalaciones

San Bartolomé de Tirajana recupera las actividades y reabre parques e instalaciones

«Ni Dios se cree esto»: La presa de Ayagaures, en San Bartolomé de Tirajana, rebosa tras 15 años sin hacerlo

«Ni Dios se cree esto»: La presa de Ayagaures, en San Bartolomé de Tirajana, rebosa tras 15 años sin hacerlo

Los puntos más verdes de Endesa en Canarias

Los puntos más verdes de Endesa en Canarias

Sorteo Bonoloto del miércoles 25 de marzo de 2026

Sorteo Bonoloto del miércoles 25 de marzo de 2026
Tracking Pixel Contents