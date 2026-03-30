En Teulada
Se entrega un hombre acusado de maltrato y atrincherado en una casa de Alicante
El Instituto Armado ha logrado que se entregara el sospechoso, que estaba armado con un cuchillo y era buscado por agredir a su pareja
Alfons Padilla / P. Cerrada
La Guardia Civil ha llevado a cabo esta tarde un amplio despliegue de agentes en el casco urbano del municipio de Teulada (Alicante) para detener a un sospechoso de malos tratos que se había atrincherado en el domicilio de su madre con un cuchillo y se negaba a salir.
Fuentes cercanas al caso han señalado que los hechos han ocurrido cuando la Guardia Civil iba a proceder a la detención de un hombre de 45 años que estaban buscando por haber agredido hace unos días a su pareja en el municipio de El Verger.
El sospechoso, lejos de dar facilidades, ha optado por quedarse dentro de su domicilio, donde también se encontraba su madre, de 76 años.
Autolesionarse
El presunto maltratador amenazaba con lesionarse si entraba la Guardia Civil y un negociador de la Benemérita ha estado hablando con el sospechoso para que se entregara de forma voluntaria, sin necesidad de realizar una intervención de asalto por parte de agentes especializados.
Finalmente ha salido sin oponer resistencia y ha sido detenido. Por su parte, servicios sanitarios de Protección Civil estaban atendiendo a la madre por la situación vivida.
El hombre arrestado ha sido trasladado a dependencias de la Guardia Civil para instruir diligencias por los hechos ocurridos y por la agresión a su pareja en El Verger.
Suscríbete para seguir leyendo
- Suelo para 2.000 viviendas en Las Palmas de Gran Canaria: el Ayuntamiento plantea cambiar de uso 12 parcelas con usos dotacionales
- Las presas de Gran Canaria almacenan el agua equivalente a 13.400 piscinas olímpicas
- Fallece Josefina Navarrete, una abogada penalista de casos complejos
- Luis García se rebela tras el varapalo de la UD Las Palmas: 'Llegamos preparados para competir contra todos y contra todo
- Un menú a ocho euros que alivia los bolsillos en Las Palmas de Gran Canaria
- Hallado el cadáver de una menor en la costa de Mogán
- El avión donde se cocina a la brasa: una experiencia inmersiva en Las Palmas de Gran Canaria
- Luz verde al contrato para finalizar las 36 viviendas públicas de alquiler asequible en Tamaraceite