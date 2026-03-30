Operación antidroga
La Guardia Civil detiene a cuatro narcos y se incauta de 5.000 kilos de hachís en el golfo de Cádiz
El piloto de una narcolancha resultó herido de bala durante la operación y otro de los arrestados tuvo que ser rescatado tras caer al agua
EFE
La Guardia Civil ha intervenido cerca de cinco toneladas de hachís en aguas territoriales del golfo de Cádiz y ha detenido a cuatro personas en un operativo contra el narcotráfico que permitió interceptar una embarcación semirrígida.
La actuación se produjo cuando el Servicio Aéreo de la Guardia Civil detectó una embarcación cargada con fardos, habitualmente utilizados para el transporte de droga, frente a la costa de Huelva, por lo que desplazaron hasta el lugar varias patrulleras del Servicio Marítimo.
Al localizar la embarcación, ha informado la Guardia Civil en un comunicado, sus ocupantes emprendieron la huida realizando maniobras evasivas de gran riesgo para la integridad de los agentes.
Durante la persecución, uno de los tripulantes de la embarcación que transportaba los fardos cayó al agua tras salir despedido, siendo rescatado por una de las patrulleras de la Guardia Civil.
Dada la peligrosidad de la situación, los agentes intervinieron para garantizar la seguridad de todos los implicados, realizando primero disparos disuasorios al aire y posteriormente dirigidos a zonas no vitales, resultando herido en una pierna el piloto de la narcolancha.
Finalmente, la embarcación semirrígida fue interceptada, tras lo que se localizaron 123 fardos de hachís con un peso aproximado de 4.920 kilogramos, y se procedió a la detención de sus cuatro tripulantes como presuntos autores de un delito contra la salud pública.
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