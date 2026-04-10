Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca CanariasAccidente de guagua en La GomeraHermanamiento con Mancomunidade de Concellos Galegos do Camiño FrancésGuerra USA - IránPérdida de grandes exportadores en un añoFechas y recorrido papa León XIVCB Gran Canaria
instagramlinkedin

Galicia

Herida grave una niña de 10 años tras precipitarse desde el balcón de su casa en Vigo

Los hechos ocurrieron sobre las 23.30 horas y fue un particular el que solicitó asistencia médica

Los hechos ocurrieron en una vivienda del Calexón de Núñez de Vigo.

Los hechos ocurrieron en una vivienda del Calexón de Núñez de Vigo. / Google

Redacción

Vigo

Una niña de 10 años de edad ha resultado herida grave en la noche de este pasado jueves tras precipitarse desde el balcón de su casa en en centro de Vigo.

Según fuentes del 112 Galicia, los hechos ocurrieron sobre las 23.30 horas y fue un particular el que solicitó asistencia médica para una menor que se había caído desde una vivienda.

Al parecer, y según fuentes policiales consultadas por este periódico, la niña estaría en su habitación y su madre estaba en casa cuando ocurrió el trágico suceso, del que no se habría dado cuenta hasta que un vecino la alertó.

Al parecer, fue un agente jubilado de la Policía Local el que localizó a la víctima y dio aviso al 112. El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias alertó a los servicios médicos del 061-Galicia, así como a la Policía Nacional y a la Policía Local.

Finalmente, una ambulancia trasladó con vida y en estado grave a la menor al hospital Álvaro Cunqueiro. Fuente policiales consultadas por este periódico apuntan a que la menor habría caído desde una altura aproximada de un sexto piso.

Noticias relacionadas

Fuentes de la Policía Nacional consultadas por Europa Press han confirmado lo ocurrido y han explicado que se investiga como un hecho accidental, indicando que la menor, de 10 años, habría caído del balcón de su vivienda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa de un cambio brusco del tiempo en Canarias a partir de hoy: previsión en cada isla
  2. Detenido un hombre por matar en Maspalomas a un turista al que conoció en una app de citas
  3. Hacienda lo confirma: estas son las deducciones exclusivas para Canarias que puedes aplicar en la Declaración de la Renta
  4. La siguiente parada del tren de Gran Canaria: expropiar suelo y conseguir 2.000 millones de euros para iniciar la obra
  5. El nuevo centro para personas sin hogar de la Fábrica de Hielo se retrasa otro mes
  6. El burdel de la realeza tiene precio en Vegueta: a la venta una de las casas con más leyendas
  7. Los aficionados de la UD Las Palmas, dispuestos a pagar «lo que sea» por una entrada para La Rosaleda
  8. “El llanto que nos devolvió la vida”: El estremecedor momento en que un enfermero salva a un recién nacido que no respiraba en Canarias

Coalición Canaria parará el proyecto de la Metroguagua si gobierna en 2027

Coalición Canaria parará el proyecto de la Metroguagua si gobierna en 2027

El papa León XIV recibe por primera vez en el Vaticano a Macron

El papa León XIV recibe por primera vez en el Vaticano a Macron

Así es el mapa del accidente de la guagua en La Gomera que deja un muerto y 14 heridos

Así es el mapa del accidente de la guagua en La Gomera que deja un muerto y 14 heridos

La Fiscalía francesa pide una pena de cinco años exentos de cumplimiento para Josu Ternera

La Fiscalía francesa pide una pena de cinco años exentos de cumplimiento para Josu Ternera

Aplazado el Rally de Tinajo 2026 tras la protesta de ecologistas por la presencia de aves protegidas

Aplazado el Rally de Tinajo 2026 tras la protesta de ecologistas por la presencia de aves protegidas

Gáldar inicia la recogida de residuos orgánicos con contenedor marrón en Piso Firme y otros barrios

Gáldar inicia la recogida de residuos orgánicos con contenedor marrón en Piso Firme y otros barrios

Canarias refuerza su FP con 184 nuevos ciclos, dobles titulaciones y una apuesta por la formación online

Canarias refuerza su FP con 184 nuevos ciclos, dobles titulaciones y una apuesta por la formación online

Gáldar presenta ‘Referentes de la Literatura Canaria’, un homenaje a 150 escritores

Gáldar presenta ‘Referentes de la Literatura Canaria’, un homenaje a 150 escritores
Tracking Pixel Contents