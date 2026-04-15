La Policía Nacional investiga los hechos
Herida de bala una menor de 13 años cuando estaba en el patio de su colegio en Badajoz
La niña, que estaba en una actividad extraescolar, ha sido trasladada al hospital
Belén Castaño Chaparro
Una menor de 13 años ha resultado herida este miércoles por la tarde tras ser alcanzada por un proyectil cuando se encontraba en el patio del colegio San José de Calasanz, en la barriada de Antonio Domínguez de Badajoz.
La niña ha resultado herida en la pierna y ha sido trasladada al hospital para recibir asistencia. Por el momento, no ha trascendido cuál es su estado, pero en principio las lesiones no revestirían gravedad.
La Policía Nacional, según han confirmado fuentes de la comisaría, está investigando los hechos para tratar de esclarecer lo ocurrido. Los agentes han estado recabando pruebas y hablando con posibles testigos dentro y fuera del centro.
De momento, se desconoce el origen del proyectil. Según testimonios recogidos por este diario, la munición podría ser de 9 milímetros y, en principio, la hipótesis que se baraja es que no iba dirigida a la menor, a la que habría alcanzado "de rebote".
Fuentes consultadas por este diario han explicado que la menor se encontraba en una actividad extraescolar de la Fundación Municipal de Deportes (FMD) cuando ha recibido el impacto.
El suceso ha causado un gran revuelo y preocupación.
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