Osuna
Evacuan al hospital a una mujer herida de bala en Sevilla
Los agentes de la Policía Judicial de Osuna están instruyendo las actuaciones oportunas y han abierto una investigación para poder esclarecer las circunstancias que rodean estos hechos
EP
Una mujer ha sido trasladada al hospital este domingo tras resultar herida por un arma de fuego en el término municipal de Osuna (Sevilla), según han comunicado fuentes del Instituto Armado a Europa Press.
Los hechos han tenido lugar sobre las 10,00 horas de este domingo, cuando la Guardia Civil ha recibido una aviso de la presencia de una mujer, cuya identidad no ha trascendido más datos, que presentaba una herida de bala.
Acto seguido, se activaron a los servicios de emergencia, quienes se han encargado de trasladar a la víctima al hospital para recibir atención médica.
Ante este contexto, los agentes de la Policía Judicial de Osuna están instruyendo las actuaciones oportunas y han abierto una investigación para poder esclarecer las circunstancias que rodean estos hechos. Por ello, ha indicado que, de momento, "no se pueden descartar hipótesis".
- Un artista canario devuelve la vida a una fachada abandonada de Las Alcaravaneras con un mural artístico
- Pelea multitudinaria en La Isleta: un detenido y buscan a más implicados
- Pastelas de pollo, bocadillos de jamón serrano y dulces marroquíes: la fusión se saborea en esta cafetería de Las Palmas de Gran Canaria
- Un juez confirma la multa: despedir a una empleada de baja médica tras vigilarla le cuesta 7.501 euros a una empresa
- La Aemet alerta de más calima en Canarias durante el domingo: estas son las islas con peor calidad de aire
- Mario Benítez, agricultor en Valsequillo: «El 98% del millo para el gofio en Gran Canaria viene de Argentina»
- El embalse de Valleseco, en el aire: el Ayuntamiento consulta a los vecinos tras la oposición al proyecto de interés regional
- La afición de la UD Las Palmas pita a Kirian y el '20' se rebela