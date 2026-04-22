Apuñalan en su despacho de Oviedo a un abogado que debía intervenir este miércoles en el juicio contra el narco "Matador"

Parece de película, pero no lo es. Y ocurrió en Oviedo. El abogado que debía intervenir esta mañana en la capital asturiana en el juicio contra el narco Carlos González Morales, "Matador", ha sido hallado en su despacho con una herida de arma blanca en el tórax después de que no se presentase en el juzgado para la vista oral.

El letrado Fausto Suárez, de 69 años, fue trasladado al hospital intubado, pero consciente y con pronóstico reservado. Agentes de la Policía Nacional están ahora mismo investigando lo ocurrido en el mismo despacho del letrado, situado en la avenida de Colón. "Hubo un gran revuelo de agentes, pero no sabemos si detuvieron a alguien", dicen los vecinos de la zona.

Al parecer, el primer aviso al 112 se produjo a pasadas las once de la mañana, cuando alguien alertó de que se había encontrado en el citado despacho a un abogado "sangrando mucho". Era Fausto Suárez, a quien, por otro lado, llevaban ya largo rato esperando en los juzgados de Oviedo, donde debía iintervenir en la vista por el caso contra la red de narcotráfico de Carlos González Morales, "Matador", pillada con un alijo de 600 kilos de cocaína incautados en una nave del concejo de Siero en 2022, en el marco de una operación internacional compleja en la que participaron agentes encubiertos y distintas fuerzas policiales coordinadas a nivel transnacional.

Se vivieron momentos de incertidumbre antes del juicio al desconocerse el paradero del letrado. Finalmente, el tribunal decidió proseguir con la vista sin la presencia de la acusada a la que representa Fausto Suárez, que se encontraba herido de una apuñalada en su despacho, razón por la que no había podido acudir a la cita.

"¡Lo mataron!"

Esos instantes de tensión vividos en los juzgados alcanzaron especial intensidad cuando Cristina O. P., la acusada representada por Fausto Suárez, exclamó: "¡Lo mataron, lo mataron!". Fue tras un rato de espera por la llegada de su letrado y tras hablar las autoridades con la mujer del mismo, que les comunicó que había salido de casa.

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Al ver que había marchado de su hogar pero no había llegado al juzgado, fue cuando su representada se puso en lo peor y realizó la exclamación. Tras más de una hora y media de espera, el decano del Colegio de Abogados de Oviedo entró a hablar con la jueza y la fiscal, y al salir pidió una toga para representar a Cristina O. P., algo con lo que ella no se mostró conforme alegando que "desconocía la causa judicial". Finalmente, el tribunal optó por arrancar el juicio obviando la parte relativa a la acusación contra ella.