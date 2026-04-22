Condenado un anciano de 81 años por abusos sexuales a sus dos nietas en Palma

Un anciano ha aceptado hoy una condena de cuatro años de prisión por abusar sexualmente de sus dos nietas en Palma. El acusado, de 81 años, ha reconocido en el juicio que sometió a tocamientos a las dos menores, que tenían 9 y 14 años, cuando se quedaban a dormir en su casa. El procesado se ha declarado autor de dos delitos continuados de abuso sexual con la agravante de parentesco y tres atenuantes por su adicción al alcohol, los mil euros que ha consignado para indemnizar a las perjudicadas y el tiempo que ha tardado el caso en llegar a juicio.

El encausado, que no tenía antecedentes, no cumplirá la condena, ya que las partes han acordado que se suspenda la ejecución de la pena por la enfermedad incurable que sufre el hombre. Deberá abonar 3.000 euros a sus nietas por los daños morales.

Los hechos, según recoge la sentencia, ocurrieron entre agosto de 2019 y agosto de 2020. El abuelo aprovechaba que las dos niñas le visitaban con frecuencia y se quedaban a dormir en su domicilio junto a su hermano para someterlas a tocamientos en sus zonas íntimas. La investigación no ha podido precisar cuántas veces se produjeron estos abusos, pero sí que en algunas ocasiones se repetían hasta seis veces en un solo día.

Los hechos fueron denunciados meses después y el anciano fue detenido en julio de 2021. La Fiscalía le imputó dos delitos continuados de abuso sexual y reclamó para él una condena de 12 años de prisión y sendas indemnizaciones de 12.000 euros para las víctimas.

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La pena, sin embargo, ha quedado notablemente rebajada al aplicar las tres atenuantes por el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, la defensa y la acusación particular. El anciano, que ha comparecido en el juicio a través de videoconferencia desde la península, ha confesado los hechos ante el tribunal y ha acatado sendas penas de dos años de prisión. El fallo ya es firme.