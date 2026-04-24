Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rally Islas Canarias 2026Entrevista con Quevedo por su disco 'El Baifo'Visita del papa a Gran CanariaAsalto a una vivienda en TeldeTiempo en CanariasAsfalto en GuanartemeBomberos LPGC
instagramlinkedin

Ahogamientos

Muere ahogado un turista alemán de 63 años cuando se bañaba con su esposa al intentar salvar a un joven en Mallorca

La vícitma ha logrado que el otro bañista pudiera ponerse a salvo, pero él no ha podido salir del mar

Oleaje en Cala Mandia dos también fallecieron dos hermanas alemanas de 23 y 25 años.

Oleaje en Cala Mandia dos también fallecieron dos hermanas alemanas de 23 y 25 años.

Lorenzo Marina

Palma

Un turista alemán de 63 años ha fallecido ahogado la tarde de este viernes cuando se bañaba en la playa de Cala Mendia con su esposa. y después de que él se lanzara a socorrer a un joven de 20 años en apuros. El matrimonio alemán ha sido sacado del mar entre un fuerte oleaje. La mujer ha sido reanimada, pero él no ha respondido a los estímulos y ha fallecido.

El trágico incidente ha ocurrido sobre las 14.40 horas de este viernes en la playa de Cala Mandia, en el término municipal de Manacor. Un matrimonio alemán sexagenario se bañaba en el mar en un fuerte oleaje. El hombre, al parecer con conocimientos de socorrismo, se ha lanzado para ayudar a un joven a salir del agua. Todavía no hay socorristas en dicha playa.

Luego las personas allí presentes se han percatado de que el matrimonio germano se encontraba en apuros y los han sacado del agua. Personal de Salvamento Marítimo ha realizadoal hombre y a la mujer maniobras de reanimación cardiopulmonar. Ella ha respondido a los estímulos y él no.

Una playa trágica

También se han desplazado a la playa de Cala Mendia las asistencias sanitarias del Ib-salut en dos UVI móviles y una ambulancia convencional. El personal sanitario solo ha podido confirmar el fallecimiento del hombre. Mientras que su esposa ha sido trasladada al Hospital de Llevant, una vez que habia remontado la situación y había sido estabilizada. Agentes de la Policía Nacional se han desplazado hasta el lugar y han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Noticias relacionadas

La playa de Cala Mendia se ha convertido en un punto negro donde han fallecido numerosas personas, al ser muy abierta y registrar un fuerte oleaje. Dos hermanas alemanas de 23 y 25 años fallecieron allí en septiembre de 2021 cuando se encontraban allí de fiesta y se bañaron en el mar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adelina Torres, militar: 'La experiencia de las Fuerzas Armadas españolas las convierte en un referente internacional
  2. Rally Islas Canarias 2026, en directo: sigue el WRC desde Gran Canaria minuto a minuto
  3. Carreteras cortadas por el Rally Islas Canarias 2026 en Gran Canaria: tramos y horarios
  4. La Audiencia Nacional deniega la petición del restaurante El Paso de Moya de paralizar el expediente de derribo que tramita Costas
  5. La Guardia Civil desmantela una urbanización ilegal en suelo protegido en Telde y paraliza nueve construcciones
  6. Una menor denuncia una agresión sexual en un complejo turístico del sur de Gran Canaria: 'Me ha costado estudios, amistades y vida social
  7. Drama habitacional en Gran Canaria: El juzgado ordena el desahucio de seis familias de un edificio de Vecindario
  8. Turu Flores, ex de la UD Las Palmas, denunciado por un casino de Las Vegas por deudas millonarias

Cortes de tráfico en Guanarteme por asfaltado este fin de semana: estos son los horarios y las calles

Cortes de tráfico en Guanarteme por asfaltado este fin de semana: estos son los horarios y las calles

El barrio de Titerroy, en Arrecife, contará con un nuevo gimnasio público este año tras una inversión de 400.000 euros

La Vela Latina Canaria arranca su temporada 2026 con un intenso fin de semana de doble jornada

La Vela Latina Canaria arranca su temporada 2026 con un intenso fin de semana de doble jornada

Mesa y López se convierte en un estudio creativo con una nueva edición de su Concurso Fotográfico

Mesa y López se convierte en un estudio creativo con una nueva edición de su Concurso Fotográfico

El Insular-Materno implanta un innovador sistema de seguridad para la elaboración de medicamentos citostáticos

El Insular-Materno implanta un innovador sistema de seguridad para la elaboración de medicamentos citostáticos

El triunfo de Gretchel sobre el diablo

El triunfo de Gretchel sobre el diablo

Las Palmas de Gran Canaria reprograma el Fdcan con nuevas inversiones para 2026 y 2027

Las Palmas de Gran Canaria reprograma el Fdcan con nuevas inversiones para 2026 y 2027

Estudiantes migrantes en la FP de Cocina y Restauración del CIFP en Santa María de Guía

Estudiantes migrantes en la FP de Cocina y Restauración del CIFP en Santa María de Guía
Tracking Pixel Contents