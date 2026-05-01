La llamada de una joven a su padre, acusado de agredirla sexualmente durante una década: "Llegabas a casa borracho, me dabas palizas y me violabas"

Un padre estuvo agrediendo sexualmente a su hija de 8 años durante una década. Las violaciones solo pararon cuando la víctima cumplió 18 años y decidió irse de casa, con la ayuda de su hermano, que también habría sido abusado por el hombre.

Ahora, el padre de ambos, Darwin O., ha sido juzgado en la Audiencia de Madrid por agredir sexualmente de su hija desde 2001 a 2011 cuando vivían en el distrito de Puente de Vallecas (Madrid). La Fiscalía pide 14 años de prisión para el hombre, de origen ecuatoriano. La acusación particular solicita una pena de 15 años.

"Llegabas a casa borracho y me pegabas, me tocabas y me violabas. Todas las semanas mínimo dos veces. Tenía ocho años, ¿Cómo pudiste hacerme eso?". Son las duras palabras de la hija a su padre en una llamada entre ambos, días antes de poner la denuncia en 2021. La grabación se reprodujo ante el tribunal y consta como prueba principal del caso.

"Un padre no hace eso"

En esa grabación, la víctima grita a su padre: "Dime toda la verdad. Estaba durmiendo, tenía 8 años y no tenía idea de lo que me estabas haciendo. Encima me grababas. Un padre no hace eso. Me destrozaste la vida".

Según su relato, cuando ella tenía 8 años comenzaron las "agresiones sexuales de su padre". La dura situación vivida en casa le hizo "caer en el alcohol" con solo 11 años y "juntarse con bandas latinas" al cumplir 14, según la declaración de su hermano.

Todas las semanas

A los 18 años se fue a vivir a Dublín, huyendo de la situación. Hasta ese momento, "sufría palizas brutales y agresiones sexuales todas las semanas", según el hermano de la víctima e hijo de acusado.

Es él quien declaró ante el tribunal, sin biombo, y dio detalles de cómo actuaba el hombre con su hermana: "Mi hermana fue violada por mi padre muchas veces. A mí me pegaba y no recuerdo si hacía algo más".

Vídeos de una niña desnuda

También declaró la madre y ex pareja del acusado, ella sí decidió servirse del biombo para evitar ver en la sala a Darwin O. Ante el tribunal, la mujer expresó su "arrepentimiento y culpa" por "no haber podido evitar las agresiones".

Según la madre, el acusado "aprovechaba cuando ella se duchaba o se iba a trabajar de madrugada para abusar de su hija". Fue ella la primera que empezó a sospechar de los hechos cuando vio "un vídeo de una niña desnuda en su ordenador".

En prisión

La respuesta de su ex marido a las preguntas de por qué tenía esas grabaciones fue: "Como me borres el video, te parto la cara", aseguró la mujer, que explicó que el hombre "siempre era muy agresivo y grosero" en casa.

El acusado, que está en prisión provisional tras ser detenido por maltratar a la madre de sus hijos, declaró ante el tribunal esposado. Según su versión, ambigua y confusa, "no había cometido los hechos" por los que se le ha juzgado en la Audiencia de Madrid.

"Dios me juzgará"

Sin embargo, durante la llamada reproducida en el juicio "pidió perdón a su hija por todo el dolor que le hizo" y dijo que "Dios se encargará de juzgarle".

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La víctima no ha comparecido en el juicio. Tras vivir las agresiones de su padre durante casi toda su infancia, ha conseguido “vivir su vida y formar una familia".