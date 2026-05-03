Aparatoso accidente en la GC-1 a la altura de Maspalomas deja varios vehículos implicados

Un accidente de tráfico registrado en la mañana de este domingo en la GC-1, en dirección sur y a la altura de la salida hacia Maspalomas–Fataga, ha dejado varios vehículos implicados y ha obligado a intervenir a distintos servicios de emergencia.

Según la información disponible, en el siniestro se vieron involucrados al menos tres vehículos, uno de los cuales llegó a volcar, lo que da cuenta de la violencia del impacto. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, bomberos del parque de San Bartolomé de Tirajana, personal del Servicio de Carreteras y recursos del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Accidente con varios coches implicados en la GC-1 moviliza a los servicios de emergencia / LP/DLP

Por el momento no ha trascendido el alcance exacto de las lesiones de los ocupantes, aunque el estado en el que han quedado algunos de los vehículos hace pensar que podría haber heridos de gravedad.

Se está a la espera de la valoración oficial por parte del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 para confirmar el número de afectados y su estado.