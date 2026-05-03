Detenidos dos hombres en Las Palmas de Gran Canaria por circular a gran velocidad y con droga

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detuvo en la madrugada del domingo a dos varones, de 39 y 21 años, que circulaban a gran velocidad por una vía urbana de la Carretera del Norte, a bordo de un turismo en el que portaban droga.

Los hechos ocurrieron sobre las 1.50 horas, cuando una patrulla que realizaba labores de prevención detectó un Volkswagen Golf de color gris circulando a una velocidad elevada. Los agentes indicaron al conductor -el hombre de 39 años- que detuviera el vehículo mediante señales acústicas y luminosas, que fueron reforzadas por la megafonía del coche policial. Sin embargo, este hizo caso omiso y continuó la marcha. De hecho, durante la huida, llegó a saltarse dos semáforos en rojo.

La persecución se prolongó por la calle Doctor Marañón, la plaza de Santa Juana de Castilla, la calle Sargento Provisional y la avenida Guillermo Santana Rivero, donde finalmente los agentes lograron interceptar el turismo a la altura del número 25 tras cerrarle el paso.

Registro del turismo

Una vez inmovilizado el vehículo, los policías identificaron y cachearon a sus dos ocupantes y registraron el interior del coche. Bajo el asiento del conductor localizaron un pequeño bolso con documentación del acompañante -el joven de 21 años-, además de una báscula de precisión, un envoltorio con 17,8 gramos de una sustancia pulverulenta de color blanco con apariencia de cocaína, varias bolsas plásticas y dos teléfonos móviles. Uno de los terminales fue entregado en dependencias policiales al no ser reconocido por ninguno de los implicados.

En el maletero, los agentes también hallaron un sacho de labranza. Según manifestó el conductor, lo llevaba “por si fuera necesario defenderse”. Fue sometido in situ a la prueba de alcoholemia, en la que arrojó un resultado de 0,24 miligramos por litro en aire espirado en la primera medición y de 0,21 en la segunda. Posteriormente, ya en dependencias policiales, se le practicó un test rápido de drogas que desveló un resultado positivo en el consumo de cocaína y benzodiacepinas.

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Ambos hombres fueron detenidos y trasladados a un centro médico. El vehículo fue retirado por una grúa, que lo transportó hasta el depósito municipal. Además, la Policía Local tramitó tres denuncias administrativas contra el conductor por carecer del seguro obligatorio, no tener la ITV en vigor y conducir con un permiso que no le habilita para circular con ese tipo de vehículo, ya que solo dispone de licencia municipal.