Sucesos
Un menor, en estado grave al ser herido por arma blanca en Barcelona
Todo apunta a que fue una pelea, muy cerca del lugar en el que estos días se celebra la Feria de Abril, y que los agresores dejaron herida a la víctima, que tuvo que ser trasladado a un hospital.
Redacción
Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para buscar a un grupo de personas que presuntamente atacaron con una arma blanca a un menor en la zona del Fòrum de Barcelona la pasada madrugada. Todo apunta a que fue una pelea, muy cerca del lugar en el que estos días se celebra la Feria de Abril, y que los agresores dejaron herida a la víctima, que tuvo que ser trasladado a un hospital. Sin embargo, su estado no es grave.
Los sospechosos habrían escapado hacia la zona de Rambla de Prim cuando llegaba la policía, según adelantó El Caso, y por el momento no hay detenidos. Por el momento se ha revisado varias cámaras de seguridad de la zona, como las de la estación de metro del Maresme / Fórum, para tratar de identificar a los agresores.
Suscríbete para seguir leyendo
- La familia de Eustasio López refuerza su control en Lopesan
- El vino volcánico de Lanzarote que conquista Nueva York
- La caldera de Siete Palmas busca 22.000 gargantas para animar a la UD Las Palmas
- El jefe de Disciplina Urbanística se querella contra la concejala de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana por presunta corrupción y acoso
- Grave accidente de moto en Playa de Arinaga
- La imagen que corre por WhatsApp en Gran Canaria: un coche hace zigzag junto al aeropuerto
- Cazan en el Hospital Dr. Negrín a un coche aparcado en plaza para discapacitados con una tarjeta caducada desde 2013 y de una fallecida
- Trasladan a un varón con una herida abierta en el abdomen en Playa del Inglés