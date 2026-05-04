La Guardia Civil apresa en el Atlántico un carguero con el mayor alijo de cocaína incautado en alta mar

Un buque mercante con bandera de Comores atracó este domingo en la base naval del Puerto de Las Palmas tras ser interceptado el pasado viernes por la Guardia Civil frente a las costas de Dajla, al sur de Marruecos, en una operación contra el narcotráfico que se ha convertido en el mayor alijo de cocaína intervenido en alta mar. La embarcación, denominada Arconian, llegó al puerto capitalino a las 20.00 horas, y poco después se iniciaron las labores de registro a bordo. Según los primeros datos de la operación, la droga estaría oculta en las bodegas del buque, aunque, de momento, está pendiente el recuento y el pesaje oficial de la sustancia intervenida. Los primeros datos apuntan a 1.500 fardos de cocaína, con un peso que ronda entre los 25 y los 30 kilos cada uno. De hecho, la Guardia Civil estima que puede haber entre 30.000 y 45.000 kilos a bordo.

La actuación ha supuesto la detención de 23 tripulantes -de nacionalidad filipina, angoleña, entre otras-, cuyo traslado se está llevando a cabo bajo la custodia de los agentes. La investigación está dirigida por efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desplazados desde Madrid. A lo largo de la madrugada, se llevará a cabo el registro total del barco.

Diligencias judiciales

Según fuentes consultadas por este medio, el buque había salido de Sierra Leona el 22 de abril y tenía previsto llegar a Libia el próximo 10 de mayo. La embarcación, construida en 1989 y de 91 metros de eslora, fue interceptada el viernes en aguas próximas a Dajla y, posteriormente, conducida hasta Gran Canaria para continuar con las diligencias judiciales y policiales. En la intervención han participado el buque oceánico Duque de Ahumada y la patrullera Río Guadiato de la comandancia de Santa Cruz de Tenerife. El caso se encuentra a cargo de la Audiencia Nacional y bajo secreto de sumario.

Hasta el momento, el mayor alijo de cocaína intervenido en alta mar se había producido en la operación Marea Blanca, en la que fueron incautadas diez toneladas de cocaína en un barco apresado en aguas cercanas a Canarias. Nunca antes se había constatado una cantidad semejante de droga en alta mar en el entorno del Archipiélago o de Europa, lo que situó aquella operación como la mayor de su tipo en el continente y entre las más relevantes registradas a nivel mundial.

Este carguero atracó el pasado enero en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife y, seis días antes, había sido interceptado en pleno océano Atlántico mientras navegaba al oeste de El Hierro. La intervención se saldó con 13 detenidos, de los cuales siete eran de nacionalidad india, cuatro turca y dos serbia. Estos últimos ejercían como garantes del transporte de la droga, que iba a suministrar a varias organizaciones criminales. Uno de ellos iba armado con un arma de fuego cuando se produjo el abordaje, y los agentes también intervinieron el arma.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama envió el 13 de enero a prisión a seis de los 13 tripulantes detenidos en el barco, mientras que los otros siete quedaron en libertad provisional con medidas cautelares al existir indicios de que haber sido coaccionados con un arma para cargar la droga en la embarcación.