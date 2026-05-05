San Blas
Muere un joven de 20 años apuñalado en Madrid
Los hechos ocurrieron en el Parque del Paraíso, uno de los puntos más conflictivos de la capital en los últimos años
Servimedia
Un joven de 20 años falleció este martes tras tras recibir una puñalada en el tórax en el parque de El Paraíso, ubicado en el distrito madrileño de San Blas. Los efectivos del Samur-Protección Civil que acudieron al lugar de los hechos continuaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar iniciadas por la Policía Nacional durante más de 30 minutos, pero finalmente solo pudieron confirmar su muerte.
Según informó Emergencias Madrid, el suceso ocurrió sobre las 7.15 horas en la calle Alberique, dentro del parque El Paraíso del distrito de San Blas. El varón, de 20 años, presentaba una herida por arma blanca en el tórax y se encontraba en parada cardiorrespiratoria cuando llegaron los servicios de emergencia. Agentes de la Policía Nacional fueron los primeros en atender a la víctima y comenzaron con las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).
A su llegada, los sanitarios del Samur-Protección Civil (SAMUR-PC) continuaron con las maniobras durante más de 30 minutos, pero no lograron revertir la parada y confirmaron el fallecimiento. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos, y en el dispositivo también colaboró la Policía Municipal.
Este parque ha sido uno de los puntos más conflictivos de la capital en los últimos años. Los repetidos incidentes y las protestas vecinales movieron al Ayuntamiento a proyectar la colocación de cámaras de videovigilancia en este lugar, aunque aunque por el momento no se han colocado.
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