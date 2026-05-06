Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hantavirus barco CanariasMV Hondius con hantavirus atracará en el puerto de GranadillaDirecto rueda de prensa hantavirusMuerte bebé de 20 díasBuque mercante ArconianSuspensión de las clases por la visita del papaTiempo Canarias
instagramlinkedin

SUCESO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Hallan a una mujer de 80 años muerta a golpes en un chalé de Madrid

La principal hipótesis que maneja la Guardia Civil es que la muerte, causada por múltiples politraumatismos, se produjera durante un robo en la vivienda

Una ambulancia en el lugar de los hechos en Galapagar.

Una ambulancia en el lugar de los hechos en Galapagar. / EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

Héctor González

Madrid

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer de 80 años cuyo cadáver ha sido hallado este miércoles en su vivienda de la calle Mandril, en la urbanización de La Navata, en Galapagar (Madrid). Los servicios de emergencias fueron alertados de que podía haber una persona fallecida en el interior de una finca y, al llegar al lugar, los sanitarios del 112 solo pudieron certificar la muerte de la mujer, que presentaba múltiples traumatismos.

La llamada se produjo en torno a las 10:00 horas de esta mañana. Tras recibir el aviso, fueron movilizados el SUMMA 112, que nada pudieron hacer por la mujer, y la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación.

La víctima fue encontrada en un chalé de una zona residencial apartada del núcleo urbano, con viviendas rodeadas de bosque, y podría llevar fallecida varias horas, extremo que deberá aclarar la autopsia. Según ABC, la mujer estaba sola y amordazada dentro de la casa.

Noticias relacionadas

En estos momentos, los agentes de Homicidios y de Criminalística continúan inspeccionando la vivienda y recabando pruebas. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer cómo se produjo la agresión, si hubo entrada violenta en la vivienda y si el móvil fue efectivamente el robo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos acidentes provocan colas kilométricas en la GC-1 en dirección a Las Palmas de Gran Canaria: vuelco de un coche y un motorista herido grave
  2. Última hora del crucero con hantavirus y su posible escala en Canarias, en directo: España pide evacuar a los contagiados en Cabo Verde sin escala en las islas
  3. La jefa de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria dimite tras recurrir el acuerdo horario del cuerpo
  4. Hemos vivido una nueva etapa Covid': Las escuelas de surf de La Cícer piden una intervención en el litoral para reimpulsar sus negocios
  5. La convivencia se rompe en una plaza de Las Alcaravaneras: denuncias vecinales, sinhogarismo y deterioro
  6. El asador de Las Palmas de Gran Canaria que se ha convertido en una parada obligatoria: ideal para los amantes de la carne a la brasa
  7. Bronca entre la ministra Mónica García y el presidente Clavijo por la orden de enviar a Canarias el crucero afectado por el hantavirus
  8. Ni el Puerto de Las Palmas, ni el de Santa Cruz: Canarias nunca fue el destino final del viaje que realizaba el Hondius

Canarias, destino de una crisis sanitaria bajo la sombra del nuevo papel de la ministra García en la OMS

Canarias, destino de una crisis sanitaria bajo la sombra del nuevo papel de la ministra García en la OMS

Del barracón a la excelencia

Del barracón a la excelencia

Madrid Nuevo Norte arranca sus primeras obras de urbanización 33 años después

Una barca neumática con unos 50 migrantes llega al este de Lanzarote

Una barca neumática con unos 50 migrantes llega al este de Lanzarote

El 23% contenedores de La Isleta están en mal estado: este es el diagnóstico de un proyecto piloto de monitorización

El 23% contenedores de La Isleta están en mal estado: este es el diagnóstico de un proyecto piloto de monitorización

Prevención en el entorno escolar

Prevención en el entorno escolar
Tracking Pixel Contents