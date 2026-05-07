Fugado desde el 9 de abril
La Policía Nacional detiene en Cuenca al agresor sexual múltiple Vicente L. G. después de 28 días fugado
La investigación exhaustiva da sus frutos para lograr dar con el paradero de este castellonense, al que consideraban un sujeto potencialmente peligroso
El miércoles se había dictado una orden internacional de búsqueda y captura contra él, condenado al menos a 12 años de prisión
Neus Bravo
Veintiocho días después, y según ha podido confirmar Mediterráneo de varias fuentes de toda solvencia, se pone fin a la búsqueda del castellonense Vicente L. G., el condenado por al menos dos agresiones sexuales (que tiene recurridas) y coacciones que se encontraba en paradero desconocido desde el pasado 9 de abril. Ese día tenía que presentarse a una vista para decidir si continuaba en libertad con medidas o si entraba en la cárcel, pero no acudió a los juzgados y nadie lo consiguió ubicar.
Desde ese día, en el que además se descubrió su pulsera electrónica tirada en una calle de Valencia, la Policía Nacional lo buscaba con múltiples efectivos por toda España, al considerarlo un sujeto potencialmente peligroso. Los agentes de Valencia y Castellón trabajaban sin descanso para encontrar pistas sobre su localización. Tenían líneas de las que tirar pero ninguna certeza, y finalmente han sido agentes de la Comisaría Provincial de Castellón los que lo han detenido.
Este mismo miércoles, la Audiencia Provincial de Castellón había solicitado que se activara la orden de búsqueda y captura internacional, la máxima que se puede aplicar.
En un pueblo de Cuenca
Finalmente, Vicente L. G. ha sido encontrado y detenido este jueves en Tarancón, en la provincia de Cuenca, uno de los lugares que la Policía Nacional vigilaba desde el inicio de la investigación. Sabían que el castellonense tenía una clara vinculación con Cuenca por motivos personales.
La versión del entorno de Vicente L. G. había sido durante estas semanas que la desaparición había sido forzosa y que temían por su salud.
Ahora, el condenado por agresión sexual será puesto a disposición judicial para ver si, tras este episodio de fuga que ha durado casi un mes y que ha mantenido en vilo a las autoridades, entra en prisión.
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