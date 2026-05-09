Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hantavirus, última hora del crucero MV HondiusMata a su madre en FuerteventuraAlcalde Guía - condena por alcoholemiaVisita del papa a Gran CanariaTiempo CanariasJuguete del Viento en La PuntillaFC Andorra - UD Las Palmas
instagramlinkedin

Homicidios

La familia de Déborah Fernández publica un vídeo cuestionando la investigación de su muerte tras 24 años

Un inspector jefe de Homicidios de Vigo afirma no recordar su participación en interrogatorios clave del caso Déborah

La familia de Déborah Fernández publica un vídeo cuestionando la investigación de su muerte tras 24 años

La familia de Déborah Fernández publica un vídeo cuestionando la investigación de su muerte tras 24 años / Justicia para Déborah

Elena Villanueva

Vigo

Tras agotar prácticamente todos los recursos y diligencias judiciales que tenían a mano, la última de ellas la solicitud para que sea la UCO de la Guardia Civil y no la Policía Nacional la que retome las investigaciones por la muerte hace 24 años de Déborah Fernández Cervera, su familia ha querido ahora argumentar, con pruebas visuales, su porqué de esta decisión.

Y lo hacen publicando en sus redes sociales, a través de la cuenta "Justicia para Déborah" una grabación de la declaración del entonces inspector jefe de Homicidios de Vigo, donde afirma «no haber participado prácticamente en el interrogatorio de nadie . Sin embargo, el abogado Ramón Amoedo, que representa desde hace años a la familia de la joven, verbaliza cómo su firma sí consta en el acta de declaración. "Vamos a enseñar lo que durante años se nos vendió como una investigación impecable", afirman en el post de redes sociales.

En el video, el inspector también dice que de los interrogatorios se encargaban sus jefes de Madrid e insistía en que "no recordaba" del caso ni de esas tomas de declaración.

Llamativas son las preguntas, tal y como narra el letrado Amoedo en el vídeo, que se le formulaban entonces a las amigas de la joven respecto a la desaparición de Déborah, tales como si "jugaba a la güija, juegos de rol o si se teñía el pelo", aspectos que a priori, nada tendrían de valor para la investigación.

Este, según indica la familia, será solo el primer vídeo que publicarán para dar a conocer los entresijos y algún que otro despropósito de la investigación, que cumple mañana justo 24 años sin resolución.

Noticias relacionadas

El cuerpo desnudo de Déborah apareció el 10 de mayo de 2002, tras diez días desaparecida, en una cuneta de O Rosal a casi 40 kilómetros de donde fue vista por última vez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canarias se prepara para la llegada de lluvias y un descenso de temperaturas este viernes
  2. Mata a su madre, la descuartiza y arroja el cadáver a un vertedero en Fuerteventura
  3. El 'crucero del hantavirus' fondeará en la costa de Tenerife, evacuará en lancha y Canarias activa el protocolo ante enfermedades infecciosas: 'No estamos conformes, pero es competencia del Gobierno central y no podemos hacer nada
  4. Brote de hantavirus, en directo: cuándo llega el MV Hondius a Canarias y última hora de los nuevos contagios
  5. El alcalde de Guía pide perdón tras casi triplicar la tasa de alcohol al volante: 'Lo sucedido este lunes no tiene justificación alguna; soy alcalde las 24 horas del día
  6. Melody rebosa el Pride en la antesala del gran desfile del orgullo LGTBI
  7. Aparatoso accidente en la GC-1: un camión pierde el remolque y provoca grandes retenciones
  8. Multitudinaria boda de Agustín Manrique de Lara y Marta Vaca en Telde

El documento confidencial sobre el desembarco del Hondius que el Gobierno de España niega a Canarias

El documento confidencial sobre el desembarco del Hondius que el Gobierno de España niega a Canarias

Sorteo Bonoloto del sábado 9 de mayo de 2026

Sorteo Bonoloto del sábado 9 de mayo de 2026

El texto íntegro del documento que el Gobierno de España niega a Canarias sobre el desembarco del MV Hondius

El texto íntegro del documento que el Gobierno de España niega a Canarias sobre el desembarco del MV Hondius

Marc Cardona se reencuentra con la UD Las Palmas y su 'amigo' Luis García

Marc Cardona se reencuentra con la UD Las Palmas y su 'amigo' Luis García

El padrón municipal de Santa Lucía de Tirajana supera los 86.000 habitantes y crece un 24% en una década

El padrón municipal de Santa Lucía de Tirajana supera los 86.000 habitantes y crece un 24% en una década

El fracaso ruso en Mali da paso a los yihadistas y complica el control de las mafias de la migración

El fracaso ruso en Mali da paso a los yihadistas y complica el control de las mafias de la migración

Jezabel Curbelo, la matemática realejera que se ha convertido en una referente nacional: "Las mates van más allá del cálculo, son muy creativas"

Jezabel Curbelo, la matemática realejera que se ha convertido en una referente nacional: "Las mates van más allá del cálculo, son muy creativas"

La odisea de encontrar una finca para cultivar en Canarias: el suelo agrícola canario se atasca entre el abandono y la especulación

La odisea de encontrar una finca para cultivar en Canarias: el suelo agrícola canario se atasca entre el abandono y la especulación
Tracking Pixel Contents